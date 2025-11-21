Carreira

Essa rotina faz sua empresa desperdiçar 3h27 semanais sem entregar mais nada

Como o excesso de mensagens pode derrubar decisões, foco e produtividade

Top viewTop view of manager and employee doing teamwork in business office , looking at charts on laptop display. Finance paperwork with charts at workplace. Discusing financial plan.

Luana Cataldi
Jornalista

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 18h02.

A sobrecarga de informações virou rotina em muitas empresas e está diretamente ligada à queda de engajamento, falhas de decisão e frustração diária dos funcionários.

Um levantamento da consultoria Gartner mostra que quase quatro em cada dez profissionais já consideram o volume de comunicações internas simplesmente excessivo. O problema, porém, não é só quantidade, mas o peso que cada comunicação impõe. As informações foram retiradas do site Harvard Business Review.

O que realmente causa a sobrecarga de informação

A rotina começa com uma caixa de entrada lotada e se transforma num dia de interrupções constantes, reuniões sem fim e dificuldade para encontrar o que realmente importa. Nesse cenário, o maior vilão não é o volume em si, mas o trabalho extra que o funcionário precisa fazer para lidar com informações duplicadas, irrelevantes, inconsistentes ou difíceis de entender.

O levantamento da Gartner mostra que 57% dos funcionários recebem comunicações repetidas, 47% recebem conteúdo que não tem relação com seu trabalho e 38% precisam fazer esforço adicional para acompanhar tudo. No fim, cada pessoa perde, em média, 3 horas e 27 minutos por semana apenas lidando com esse peso informacional.

Quando até a liderança sente o impacto

A alta gestão é uma das mais afetadas. 40% dos líderes e 30% dos gerentes relatam níveis elevados de sobrecarga. Isso aumenta em 7,4 vezes o risco de arrependimento em decisões e em 2,6 vezes as chances de respostas negativas ou de fuga diante de mudanças.

Esse cenário coloca em risco o alinhamento estratégico e eleva o desgaste de equipes que já lidam com fadiga, falta de confiança e baixa produtividade.

Como construir uma cultura de baixo peso informacional

1. Criar normas claras de comunicação

Os hábitos de cada pessoa e as preferências de cada equipe criam um ambiente caótico em que ninguém sabe exatamente qual canal usar. A solução é estabelecer normas compartilhadas, indicando quando usar e-mail, mensagens instantâneas ou reuniões.

2. Garantir responsabilidade da liderança

O fluxo de informações costuma vir de todos os lados. Anúncios desencontrados, múltiplas plataformas e páginas internas abandonadas agravam o caos. Por isso, é fundamental criar uma governança conjunta entre áreas como RH, Comunicação e TI para organizar canais, revisar conteúdo e simplificar o que chega às pessoas.

