São Paulo recebe feira de intercâmbio com entrada gratuita durante esse final de semana ; confira

Neste final de semana, durante toda a tarde deste sábado, 16, o hotel Tivoli Mofarrej, em São Paulo (SP), recebe uma feira voltada para educação e turismo no exterior, organizada pela CI Intercâmbio, empresa brasileira do segmento de viagem internacional e intercâmbio.

Com inscrições e entradas gratuitas, a feira terá diversos espaços para que os visitantes conheçam diversos programas de viagem e intercâmbio diferentes, com mais de 60 expositores internacionais, entre universidades do Canadá, escolas de idiomas, colégios de ensino médio dos EUA e outras instituições de mais 15 países.

"Depois de dois anos, voltamos a realizar o evento de forma presencial até por sentir que o desejo de uma experiência internacional tem voltado a atenção do brasileiro", explica Larissa Charnet, diretor de marketing da CI Intercâmbios à EXAME.

O evento deste ano contará com a presença de diretores e representantes dessas instituições estrangeiras para que os visitantes possam tirar todas as dúvidas a respeito dos programas oferecidos. Os visitantes também poderão comprar pacotes de intercâmbio com descontos exclusivos que serão oferecidos durante a feira.

Toda a programação do evento será divida em pavilhões separados por tipos de programa, destino e faixa etária, para que o público possa se organizar e focar no estilo de viagem e roteiro que mais se encaixe com suas vontades.

Cursos de idiomas, estágios e pós-graduação

No Pavilhão Roxo, os visitantes encontrarão programas para quem tem 18 anos ou mais, como cursos no exterior de todos os tipos, desde escolas de idiomas até cursos técnicos, em mais de 25 países diferentes, com escolas de inglês em países como Austrália, Irlanda, Nova Zelândia, EUA, Reino Unido e África do Sul, além de escolas de francês no Canadá e na França, espanhol em boa parte dos países da América do Sul e na Espanha, e até escolas de idiomas na China, para aqueles que gostariam de aprender mandarim.

Os visitantes também terão acesso a um estande exclusivo para aqueles que gostariam de se especializar ou realizar um mestrado ou pós-graduação no exterior.

Já para os interessados em estágio no exterior, é possível se aplicar para o Programa IAESTE, sigla para International Association for the Exchange of Students for Technical Experience (Associação Internacional para o Intercâmbio de Estudantes para Experiência Técnica, em tradução livre).

Através do IAESTE, estudantes universitários podem realizar um intercâmbio com vínculo profissional em mais de 180 países, com programas que duram de 1 a 12 meses de duração. Os participantes ainda recebem uma bolsa auxílio para despesas básicas com acomodação, transporte e alimentação, além da oportunidade de uma experiência internacional de trabalho.

Intercâmbio para adolescentes

Já o Pavilhão Laranja concentra todas as oportunidades para aqueles que ainda não possuem 18 anos, mas já gostariam de ter uma experiência internacional.

Neste espaço, os visitantes podem conhecer o programa High School (Ensino Médio no Exterior), acompanhadas de muitas possibilidades para o Intercâmbio Teen, o intercâmbio de férias para adolescentes.

Ainda para esse público, no Pavilhão Azul haverá muitas opções para quem quer fazer uma viagem de formatura no Brasil e no exterior ou até mesmo embarcar em viagens educacionais e pedagógicas em grupo.

Uma das frentes de atuação da CI Intercâmbios é o público jovem, através da sua companhia de viagens Amaze, com produtos exclusivos para viajantes que buscam festas ao redor do mundo e viagens de formatura, em destinos como Bariloche, na Argentina, Cancún, no México e o parque da Disney na Flórida, nos EUA.

Já os programas pedagógicos envolvem viagens turísticas em grupo para destinos históricos do Brasil, passando por cidades como Santos e Cananéia, no litoral de São Paulo, e Paraty, no Rio de Janeiro.

Espaço Canadá

Um diferencial para este ano será um pavilhão exclusivo para oportunidades no Canadá, totalmente dedicado para quem quer fazer uma Universidade no país ou até mesmo sendo possível trabalhar enquanto cursa alguma pós-graduação ou curso superior.

Representantes e diretores de algumas das universidades canadenses estarão presentes no evento para conhecer e explicar como funciona o programa aos interessados.

O evento também terá quatro horas de palestras exclusivas sobre carreira profissional e processos de imigração para trabalho no Canadá, além de relatos sobre como é a cultura e o mercado de trabalho nas principais cidades canadenses: Montreal, Toronto e Vancouver.

Com uma expectativa de receber mais de 5 mil visitantes no evento, Celso Garcia, sócio-diretor da CI Intercâmbios, explica que a ideia do evento é poder conectar os parceiros internacionais da empresa a um público brasileiro que está cada vez mais a vontade e demandando experiências internacionais.

"Queremos impulsionar o desenvolvimento dos nossos clientes por meio da jornada de aprendizagem e experiências pelo mundo com envolvimento, imersão e diversão. Aproximar o público das novidades do setor, sempre conectadas às referências internacionais de educação e oferecer gama enorme de opções de cursos de curta, média e longa duração, em diversos países ", explica Celso.

Como participar do evento de intercâmbios?

Embora o evento seja gratuito, os interessados devem realizar sua inscrição através do site oficial.

O evento acontece nesse sábado, 17, das 12h às 17h, no Hotel Tivoli Mofarrej, na Alameda Santos, 1437, no bairro Cerqueira César, em São Paulo (SP).

Aqueles que não puderem comparecer de forma presencial ao evento podem acompanhar sua versão online interativa através do link oficial de transmissão.

