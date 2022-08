Itaú oferece 1.000 bolsas de curso preparatório para CPA-10 e CPA-20

O Itaú Unibanco está com inscrições abertas para a Iniciativa Impulsione, um programa em parceria com a Academia Rafael Toro, que oferecerá 1.000 bolsas de treinamento para as certificações CPA-10 e CPA-20, direcionadas a pessoas com deficiência e pessoas negras (pretas e pardas).

Para que servem as certificações CPA-10 e CPA-20?

As certificações, emitidas pela Anbima, são o primeiro passo para aqueles que almejam uma carreira no setor financeiro. Com elas, os profissionais passam a ser habilitados para trabalhar em agências bancárias do segmento de varejo e de alta renda, entre outras atribuições.

A certificação CPA-10 é considerada a porta de entrada para quem quer ingressar em uma instituição financeira. Com ela, o profissional se torna apto a atuar com produtos de investimentos em bancos e corretoras.

Já a certificação CPA-20 é voltada para os profissionais que querem atuar com o atendimento de produtos de investimentos para clientes do segmento de alta renda, private, corporate e investidores institucionais em corretoras e bancos.

Como será a seleção para as bolsas do Impulsione?

Os inscritos passarão por entrevistas com o time de seleção e líderes do Itaú Unibanco. Os alunos serão distribuídos em 16 turmas, de setembro de 2022 a dezembro de 2023.

As inscrições estarão abertas durante todo este período, porém, a distribuição nas turmas será de acordo com a ordem de inscrição na Iniciativa Impulsione.

Por fim, os profissionais que forem contratados pelo Itaú receberão o reembolso do valor das provas de certificações CPA-10 e CPA-20, como forma de reconhecimento.

Quais os pré-requisitos para concorrer às bolsas do Impulsione?

Os pré-requisitos para participar do processo seletivo do Impulsione são:

Possuir ensino Superior completo ou cursando em qualquer curso;

Possuir experiência na área comercial.

Os interessados devem se inscrever na página da Iniciativa Impulsione no site da Gupy.

