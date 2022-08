Santander está com vagas abertas para estágio; saiba como se inscrever

Começa agora em agosto as inscrições para o segundo programa de estágios do banco Santander em 2022. Para essa seleção, o banco está com vagas em diversas áreas da operação, principalmente em seus centros administrativos na Vila Olímpia, Santo Amaro e Interlagos, ambos localizados em São Paulo (SP), além de vagas em outras regiões do Sudeste.

VEJA TAMBÉM:

Os estudantes devem estar matriculados em curso de graduação e tecnólogo, a partir do segundo semestre e terem disponibilidade de estagiar por 6 horas.

O processo seletivo contém etapas de inscrição, testes, dinâmica de grupo e com o gestor da área. Uma entrevista final será realizada com os candidatos que passarem das outras fases.

Os benefícios para os selecionados incluem assistência médica, vale refeição, vale transporte, seguro de vida e acesso gratuito a programas de treinamento. O banco não informou a faixa salarial da posição. O início das atividades está previsto para acontecer apenas em outubro ou novembro deste ano.

Como se inscrever no estágio do Santander

Os estudantes interessados em participar do processo seletivo para a vaga de estágio no banco Santander devem acessar a página oficial de contratação da instituição. As inscrições vão até o dia 2 de setembro.

Inscreva-se e receba por e-mail dicas e conteúdos gratuitos sobre carreira, vagas, cursos, bolsas de estudos e mercado de trabalho.