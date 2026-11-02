Ela é a única servidora pública em uma sala de conselho: ‘Mostro que o setor público tem sua força’

Na turma do ABP-W, Sibelle de Andrade Silva divide as discussões com presidentes de conselho, produtoras rurais, executivas de comunicação e advogadas que atuam em recuperação judicial e em fusões e aquisições. Entre elas, é a única que vem do setor público.

“Eu sou a única pessoa do setor público da turma. Sou servidora de carreira da Embrapa”, diz.

Assessora especial do ministro da Agricultura e Pecuária, Sibelle tem mais de 16 anos de carreira em inovação, propriedade intelectual e políticas públicas, com passagens por Cemig, Vale, Embrapa e pelo próprio ministério.

Desde 2025, cursa o ABP-W, Advanced Boardroom Program for Women, programa da Saint Paul para executivas que atuam ou querem atuar em conselhos de administração. Foi buscar ali o que, segundo ela, a carreira técnica não tinha lhe dado: rede e relacionamento com o setor privado.

Por que uma servidora foi buscar o board

A decisão veio quando Sibelle assessorava Silvia Massruhá, primeira mulher a presidir a Embrapa. “Percebi que a minha carreira acaba tendo um viés muito técnico. Eu estava sentindo falta de networking no setor privado, de pensar no futuro. Queria abrir um pouco os meus horizontes”, diz.

Ela já havia acompanhado o conselho de administração da Embrapa assessorando autoridades da empresa. Quis entender melhor esse universo e construir uma rede “até para preparar uma futura transição de carreira nesse sentido”. No meio do curso, foi promovida a assessora do ministro.

Da patente à política pública

Engenheira química e advogada, mestre e doutoranda em propriedade intelectual e inovação pela academia do INPI, Sibelle começou na Vale, como engenheira de patentes do centro de pesquisa mineral da companhia, em Santa Luzia (MG). Em 2011, entrou na Embrapa, onde coordenou a área de propriedade intelectual.

Entre 2020 e 2023, ocupou diretorias no Ministério da Agricultura, com agendas como bioeconomia, agricultura de baixo carbono e inovação aberta para agtechs.

“Passei por vários setores: energia, mineração, agricultura e setor público. Mas tudo foi permeado muito pela inovação”, afirma. O desafio de transitar entre esses mundos, diz, é ter agilidade num ambiente que nem sempre a permite.

“Eu sou do setor público, sei que a gente tem um timing que às vezes não é adequado. Mas já estive no setor privado e sei que a questão jurídica às vezes pesa muito. O grande desafio é traduzir a necessidade prática para uma burocracia que seja mais célere e, com isso, de fato gerar impacto”, fala.

O gargalo das patentes verdes

Em publicação recente, Sibelle comentou dados do Observatório de Tecnologias Verdes do INPI sobre agricultura sustentável: 31% dos documentos de patente analisados foram indeferidos, só 19% têm ao menos um titular brasileiro e a Embrapa é a única instituição nacional entre os 20 maiores depositantes.

Para ela, o problema é estrutural, e não do pesquisador. “A propriedade intelectual, as patentes, as marcas são o meio, não o fim”, diz. Faltam investimento direcionado às demandas da sociedade e uma autoridade depositária nacional, onde quem desenvolve um microrganismo possa depositar uma amostra no país. Sem ela, o depósito é feito no exterior, com mais custo e burocracia.

A área de biológicos, afirma, ganhou impulso com o Programa Nacional de Bioinsumos, política pública de 2020 de cuja criação ela participou.

O agro brasileiro no Fórum Econômico Mundial

Sibelle também representa o Brasil no Stewardship Board on Food Systems do Fórum Econômico Mundial.

Ali, diz, a estratégia é menos marcar divergências e mais mostrar resultados, como o Plano de Agricultura de Baixo Carbono, o programa Caminho Verde Brasil, de recuperação de áreas degradadas, e o próprio programa de bioinsumos.

“Sustentabilidade é cada vez mais uma moeda de troca, um passaporte para os nossos produtos fora do Brasil”, afirma. Segundo ela, o comprador quer saber de onde vem o produto e se há desmatamento no caminho.

A soft skill que não é soft

Questionada sobre a competência que mais tem desenvolvido no ABP-W, ela aponta justamente a que mais lhe custou. “É a construção de relacionamentos profissionais de longo prazo. É uma soft skill difícil de ser desenvolvida, especialmente para mim, que tenho uma carreira muito técnica e não tive tantas oportunidades de interação como tenho tido mais recentemente”, diz.

Na sala de aula, a troca corre nos dois sentidos. “Consigo mostrar para elas que o setor público tem sua força, que tem muita gente boa que trabalha pelo país. Minha carreira técnica não é partidária ou política”, afirma. Em troca, diz, conhece um lado do setor privado com o qual ainda não tinha tanto contato.

Uma rede que só funciona junta

O ABP-W completa dez anos, e Sibelle participa de um painel nas comemorações.

"Fico muito orgulhosa dessa decisão. Acho que fui muito feliz em investir nessa capacitação" Sibelle de Andrade Silva, assessora especial do ministro da Agricultura

Na visão dela, o programa serve não só a quem mira um conselho, mas a quem orienta estratégias e desenha grandes projetos. “Soft skills a gente só aprende em conjunto”, comenta.

“E a soft skill da liderança feminina tem essa particularidade: quanto mais somos juntas, mais fortes seremos”, diz.

Foi para sair do viés técnico e construir uma rede com o setor privado que Sibelle escolheu o ABP-W. Exclusivo para mulheres, o programa da Saint Paul prepara executivas e futuras conselheiras com simulações de reuniões de board e uma comunidade de mais de 600 mulheres. Conheça o ABP-W