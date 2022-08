Energisa abre vagas para programa de trainee; saiba como se inscrever

A Energisa, uma das principais empresas empresas de distribuição de energia do Brasil, está a procura de novos talentos para compor seu time : a empresa anuncia a abertura das inscrições para seu Programa Trainee 2023.

Ao todo, a companhia está com 11 vagas abertas em todos os estados onde a Energisa detém concessões de distribuição: Acre, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Rio de Janeiro, Rondônia, São Paulo, Sergipe e Tocantins.

Entretanto, como os negócios de transmissão da companhia estão se expandindo para outros estados, os selecionados terão uma ampla possibilidade de conhecer outros pontos pelo país.

O principal requisito para se aplicar a vaga é ter se graduado em um curso superior entre dezembro de 2017 e dezembro de 2022 em alguma das seguintes carreiras: Engenharias no geral, com foco em Elétrica e Eletrônica, Administração, Economia, TI e Estatística.

Segundo Antonio Negreiros, diretor de Gente do Grupo Energisa, o programa de trainee da companhia é uma ótima oportunidade para aqueles que desejam trabalhar e crescer uma carreira dentro do setor de energia no Brasil.

Hoje, o Grupo Energisa possui 13 empresas de distribuição de energia no Brasil sob seu guarda-chuva e é o maior maior grupo privado com capital nacional do setor elétrico brasileiro.

“Estamos em busca de jovens inovadores e que tenham mobilidade, para acompanhar a expansão dos nossos negócios por todo o país”, afirma o diretor.

Como se inscrever no trainee da Energisa

Os recém-formados que se interessam pela área de distribuição energética devem realizar a inscrição para a vaga através do site oficial de contratações da Energisa.

Os interessados devem realizar a inscrição até o dia 12 de setembro.

Embora não divulgue a faixa salarial da posição, a empresa oferece benefícios como participação nos lucros e resultados, Gympass, cursos de educação corporativa, seguro de vida, vale alimentação e refeição, entre outros.

