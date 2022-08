Saint-Gobain abre vagas para Programa de Trainee 2023

A Saint-Gobain, dona de marcas como Quartzolit, Brasilit e Telhanorte, está com inscrições abertas para o seu Programa de Trainee 2023.

Criado há mais de 30 anos, o programa já formou mais de 300 profissionais – dos quais 92% tornam-se executivos nos diferentes negócios.

Ao todo são 20 vagas nas áreas de Digital & Inteligência de Dados, Industrial e Indústria 4.0, Comercial, Compras, Finanças, Supply Chain, Marketing, Pesquisa & Desenvolvimento e Recursos Humanos.

Jordana Rocha Barros, Diretora de Expansão e Novos Negócios na Tekbond, um dos negócios do Grupo, começou como trainee na companhia, trilhando uma carreira de 14 anos na Saint-Gobain.

“Quando entrei na empresa e consegui a vaga, foi um momento muito feliz. Eu comecei como trainee para a área técnica - um diferencial no período, já que a maioria das vagas de outros programas era voltada para negócios, marketing ou finanças”, diz.

VEJA TAMBÉM:

Já o ex-trainee Leonardo Ives Diniz Soares diz que os conhecimentos adquiridos, as viagens pelas plantas em todo o Brasil e a oportunidade de ocupar postos de gestão ainda durante o programa foram decisivos para sua carreira.

“O grande diferencial do programa de trainee é a quantidade de treinamentos que ele oferece. É praticamente uma pós-graduação em termos de formação. Temos contato com os melhores profissionais do mercado... é um mar de oportunidades”, afirma.

Como se inscrever no Programa de Trainee da Saint-Gobain 2023

Para participar, os candidatos precisam possuir:

Bacharelado nas áreas de Exatas, Humanas ou Biológicas;

No máximo, ter até 3 anos de formação;

Nível de inglês que varia de acordo com a posição, partindo do intermediário;

Disponibilidade para mobilidade entre cidades e estados para diversas unidades da Saint-Gobain;

Disponibilidade para trainee por 18 meses – 12 meses de Programa e 6 meses de Pós-Programa;

Disponibilidade para carga horária de trabalho de 8h diárias.

A formação dos novos talentos na Saint-Gobain soma mais de 200 horas de treinamentos internos e externos, além de Mentoria de Projeto e Carreira, contando com total apoio da liderança da organização.

Quais os benefícios de um trainee da Saint-Gobain?

Os benefícios variam de acordo com a unidade de negócio, mas, de maneira geral, são: Assistência Médica e Odontológica

Previdência Privada

Vale Refeição ou Refeitório no local

Estacionamento ou Vale Transporte

Seguro de Vida em Grupo

PLRE

Como funciona o processo seletivo para Trainee da Saint-Gobain?

O processo de seleção inclui inscrições online, nível de proficiência no idioma inglês, entrevista, dinâmicas de grupo com RH, além de conversas com Executivos do Grupo. O trabalho tem início em janeiro de 2023.

Os interessados podem se inscrever até o dia 7 de setembro por meio do site do Programa Trainee 2023 da Saint-Gobain e o processo será realizado totalmente online.