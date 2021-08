Santander oferece 1.500 bolsas para curso preparatório do CPA-20

O Santander Universidades está com inscrições abertas para 1.500 bolsas de estudo do curso preparatório da certificação CPA-20.

As aulas são do Cursos Edgar Abreu, empresa do grupo 4UTech. A startup é a parceira do banco para auxiliar com toda a experiência na formação de profissionais para o mercado financeiro.

A certificação CPA-20 é uma das mais exigidas para profissionais que cuidarão de investimentos dentro de instituições financeiras.

O documento é exigido principalmente para quem deseja atuar com atendimento de clientes de alta renda, private, corporate e investidores institucionais em agências bancárias, plataformas de atendimento e corretoras de valores mobiliários.

Segundo Edgar Abreu, da 4Utech, bancos têm aumentado o “sarrafo” e pedido a certificação já para profissionais que vão iniciar a carreira na área.

“É uma honra a parceria com o Santander pelo posicionamento sobre a questão social das bolsas, os valores por trás para devolver para sociedade na forma de oportunidades para quem não consegue ter acesso ao curso para fazer a prova”, diz Abreu.

No curso, os alunos com a melhor avaliação e os 500 bolsistas com melhor desempenho terão os custos de inscrição para a certificação, da Anbima, pagos integralmente pelo Santander.

Nicolás Vergara, superintendente do Santander Universidades no Brasil, aponta que essa iniciativa, assim como outras bolsas estudos e programas de empregabilidade do banco, são importantes para a inclusão de profissionais no mercado.

“Fizemos um grande programa de formação em TI, o Coders, que teve quase 12 mil inscritos. E percebemos que a composição de mulheres, pretos e pardos estava acima das ambições e metas colocadas”, afirma o executivo.

Segundo ele, o programa deixa as portas abertas para aumentar a diversidade no mercado e no banco, dando apoio para quem não tem condições financeiras para tirar a certificação.

“E a gente consegue capturar pessoas que tem um diferencial por estarem correndo atrás de algo diferente para sua carreira”, diz.

O programa vai durar dois meses e terá conteúdo sobre renda variável, renda fixa, derivativos, fundos de investimento e princípios básicos de economia e finanças.

As inscrições estão abertas até o dia 9 de agosto pelo site.

