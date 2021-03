Santander abre 100 vagas para área de inovação e tecnologia

O Santander Tecnologia e Inovação, empresa do grupo Santander, está com 100 vagas abertas na área de IT Developer para atuar na região de São Carlos e Grande São Paulo.

O processo seletivo vai ocorrer por meio da Taqe, plataforma de recrutamento e seleção digital que usa inteligência de dados, teste de afinidade cultural e gamificação para contratação .

Com objetivo de aumentar a representatividade, o banco oferece oportunidade para jovens sem experiência na região de São Carlos e Grande São Paulo.

Segundo o banco, o objetivo do banco é promover maior igualdade de classe e gênero, por isso, vai dar mais visibilidade para pessoas em situação de vulnerabilidade durante o processo.

Os candidatos não precisam ter experiência na área, basta ter algum curso voltado para o campo da tecnologia ou ter conhecimento na linguagem de desenvolvimento, como Java, Angular, Soft Skills, Kotlin ou Swift, além do domínio no Excel.

Inscrições

Para se inscrever, acesse este link.