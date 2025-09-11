Sam Altman usaria este comando no ChatGPT para criar ideias de negócios com inteligência artificial

Imagine se você pudesse sentar por alguns minutos com Sam Altman, o CEO da OpenAI, e perguntar: “Que tipo de ideia de negócio vale a pena investir agora?”. E mais: se ele compartilhasse o comando exato que usaria no ChatGPT para encontrar essa resposta.

Altman, uma das figuras mais influentes do Vale do Silício, já deixou claro como pensa quando o assunto é inovação: ele acredita em ideias ousadas, que parecem loucura no início, mas têm potencial de transformar mercados inteiros. Para ele, as melhores ideias muitas vezes parecem ruins.

A boa notícia? Você pode explorar esse raciocínio usando o mesmo tipo de ferramenta que a OpenAI criou: o próprio ChatGPT.

O prompt certo pode mudar tudo

Altman nunca revelou um “prompt mágico”, mas suas falas e artigos deixam pistas valiosas. Com base em seus princípios, especialistas em IA sugerem uma maneira de conversar com o ChatGPT que se aproxima da mentalidade do CEO:

“Atue como um investidor de startups experiente. Com base nas tendências atuais de tecnologia e nas necessidades emergentes do mercado, sugira ideias de negócios inovadoras que possam causar impacto significativo nos próximos 5 a 10 anos.”

Esse comando faz algo poderoso: coloca a IA para pensar como um especialista e não apenas como uma máquina que responde perguntas. É aí que mora o segredo.

Ideias grandes, riscos grandes

Um dos pontos centrais na filosofia de Altman é que ideias revolucionárias geralmente parecem arriscadas ou até tolas no começo. Foi assim com o próprio ChatGPT — poucos acreditavam que uma IA conversacional pudesse ganhar milhões de usuários em tempo recorde. Hoje, ela está no centro da transformação digital de empresas, escolas e governos.

Segundo ele, grandes empreendedores compartilham algumas características: são muito curiosos, pensam grande, confiam em si mesmos e sabem que boas ideias surgem quando você está cercado pelas pessoas certas.

Mas não é só isso. Altman defende que boas ideias não nascem de brainstorming aleatório, e sim da interseção entre o que o mundo precisa, o que você sabe fazer bem e o que a tecnologia pode viabilizar. E é aqui que a IA entra como aliada — para testar hipóteses, explorar cenários e até acelerar protótipos.

Como aplicar isso na prática

Se você é um profissional, estudante ou empreendedor em busca de novas ideias, pode usar o ChatGPT como uma extensão do seu raciocínio estratégico. Veja como começar.

Seja específico: diga para a IA qual área de atuação você quer explorar — educação, saúde, logística, etc. Peça impacto: estimule o modelo a sugerir soluções com potencial de transformação real. Teste variações: troque o “investidor experiente” por “futurista de tecnologia”, “consultor de inovação” ou “diretor de P&D”.

Esses ajustes simples mudam completamente o tipo de resposta que você recebe.

O futuro pertence a quem pergunta melhor

A IA não vai roubar o seu emprego — mas quem souber fazer as perguntas certas para ela pode ganhar uma vantagem enorme. No fim das contas, o comando perfeito não é um segredo guardado por Sam Altman, mas sim uma forma de pensar: curiosa, ambiciosa e aberta ao novo.

