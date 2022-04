Sacre Investimentos, plugado ao BTG, quer contratar 100 profissionais

Adaptação, compromisso com o cliente e trabalho em equipe. A fórmula parece simples, mas foi moldada com anos de experiência em áreas como engenharia submarina e planejamento, e garantiu a Sacre Investimentos confiança para traçar desafios ousados, como multiplicar o time de funcionários por 10 em dois anos.

Hoje, a empresa, que tem sede em Maringá-PR e atendimento presencial no Rio de Janeiro (RJ), Macaé (RJ) e Brasília (DF). Em meados de outubro de 2021, ganhou um novo rumo – firmou contrato com o BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME). O escritório foi fundado em 2017, na época credenciado à XP Investimentos.

“Nos preocupamos demais com nossa imagem, credibilidade e honra. Da contratação de novos profissionais ao relacionamento final com o cliente, observamos cada detalhe para garantir que estamos sempre buscando o melhor para ele”, destaca o fundador e CEO da Sacre, Hélio Ranieri.

Engenheiro ex-concursado na Petrobras, onde atuou nas áreas de engenharia submarina e planejamento, ele conta que a ideia de negócio se deu como um processo, e foi clareando aos poucos, sobretudo após iniciar uma pós-graduação em gestão empresarial.

“Não venho de família de empresários, não tinha esse relacionamento. Todavia, sempre tive interesse pelo mercado financeiro, gostava de estudar e entender sobre investimentos, mercado de capitais etc”, conta Ranieri, lembrando que o interesse aumentou após encontrar, na praia, um amigo de faculdade que atuava como assessor de investimentos.

O encontro com o amigo assessor ocorreu em fevereiro de 2017. A viagem foi a lazer, mas teve muita conversa sobre negócios e investimentos. Um mês depois, em março, Ranieri tirou a certificação Ancord para poder atuar como Assessor de Investimentos e iniciou a busca por sócios.

“Até tive a oportunidade de entrar em outras operações, mas desde o início já pensava em um modelo de negócios com a possibilidade de trazer novos sócios através de uma partnership. Na época, nenhuma dessas operações me apresentou um modelo sólido, e preferi começar a nossa empresa do zero”.

Começo e desafios

Sem experiência com mercado financeiro ou carteira de cliente, esse foi cenário de início da Sacre, após a chegada dos sócios Claudemir Bernabé e Rafael Martineli. Ainda assim, em pouco mais de três anos, o escritório atingiu a marca de R$ 625,6 milhões sob assessoria.

“O maior desafio foi ter coragem de fazer a transição de bandeira para o BTG Pactual, uma oportunidade de mostrar que estávamos fazendo as coisas da forma correta, que os assessores viriam com a gente e que os nossos clientes entenderiam que fizemos isso por eles”, avalia Hélio Ranieri.

O CEO da Sacre considera a transição um sucesso “Estamos muito felizes e orgulhosos com o resultado”.

Gestão e expansão

Gestão, business e performance se relacionam o tempo todo na Sacre, explica o CEO do escritório. De acordo com ele, é “impossível” pensar em expandir os negócios sem fazer uma boa gestão e saber que a empresa está performando bem.

“Não temos medo de arriscar quando estamos confiantes. Mas, para isso, a gente faz muita conta, planejamento, avalia riscos com nossos jurídico e financeiro, entende como o nosso time está, se está entregando resultados, faz pesquisa de clima, avalia a satisfação do cliente e se ele enxerga valor na Sacre”.

Com esse modelo, a Sacre estipulou meta de ultrapassar R$ 1 bilhão em assessoria já no primeiro ano de BTG e de R$ 2 bilhões no segundo ano. A ideia é multiplicar a equipe por dez em dois anos, e explorar o mercado a nível nacional através da expansão digital.

“A pandemia acelerou a nossa necessidade de aprender, e foi o que fizemos. Desenhamos um projeto piloto, com o orçamento pequeno que tínhamos para testar a tese, aprender, coletar e medir dados, e ver o que funcionava e o que dava errado”. explica Ranieri, ressaltando que ainda há pontos a melhorar, mas que “já temos a confiança necessária para investir pesado, tomar esse risco e tornar esse sonho grande em realidade”.

A expansão já iniciou na Sacre, com oportunidades para áreas de Expansão, Gestão de Pessoas, Marketing, SDR e Assessoria de investimentos em Maringá e Rio de Janeiro, por exemplo.

No total, há mais de 40 vagas abertas e disponíveis no LinkedIn da empresa e no site da Sacre Investimentos.

