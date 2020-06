Requis ou requereu? Professor explica a forma correta de usar o verbo

Uma pergunta sobre a nossa Língua Portuguesa:

“O promotor requis a condenação.”

ou

“O promotor requereu a condenação.”?

O verbo “requerer” significa “pedir por meio de requerimento”, “exigir”. Sua conjugação, particular, relaciona-se diretamente ao radical “requere-“. No presente do indicativo, por exemplo: requeiro, requeres, requer, requeremos, requereis, requerem.

No pretérito perfeito, a atenção deve ser máxima, em função de a conjugação ser regular: requeri, requereste, requereu, requeremos, requerestes, requereram.

Do pretérito perfeito, deriva-se o pretérito mais-que-perfeito: requerera, requereras, requerera, requerêramos, requerêreis, requereram.

Do pretérito perfeito, também, deriva-se o pretérito imperfeito do subjuntivo: requeresse, requeresses, requeresse, requerêssemos, requerêsseis, requeressem.

De tal pretérito perfeito, por fim, também, deriva-se o futuro do subjuntivo: requerer, requereres, requerer, requerermos, requererdes, requererem.

Em suma: cuidado com a primeira pessoa do presente do indicativo e sua letrinha “i”; cuidado com o pretérito perfeito e sua particular conjugação.

Ah! A resposta correta é: o promotor, então, requereu a condenação.

Um grande abraço, até a próxima e inscreva-se no meu canal!

DIOGO ARRAIS

http://www.ARRAISCURSOS.com.br

YouTube: MesmaLíngua

Professor de Língua Portuguesa

Fundador do ARRAIS CURSOS