Raízen abre vagas com salário de R$ 9 mil para formar líderes

A Raízen abre nesta segunda-feira, 1, as inscrições para o Programa Talentos Agroindústria 2021, uma iniciativa para contratar profissionais com dois anos de experiência e desenvolver as futuras lideranças da empresa.

Eles buscam por profissionais formados entre 2017 e 2018 em engenharia ou agronomia. É necessário ter no mínimo dois anos de experiência na indústria ou no agronegócio, mas não há restrição quanto ao setor ou exigência de idiomas.

Os selecionados passarão por uma trilha de desenvolvimento profissional e também por treinamento técnico e mentoria com líderes da empresa. A ideia é impulsionar a carreira e as competências dos profissionais.

Segundo Paula Benevides, vice-presidente de Desenvolvimento Humano e Organizacional da Raízen, o objetivo é ter pessoas preparadas e engajadas em promover transformações.

“Para que isso aconteça, apostamos na nossa capacidade de oferecer diferentes formas de energia para mobilizar pessoas, além de contar com um time diverso que nos desafia a cada dia e nos ensina a ir além, tanto no campo como em nossas unidades produtoras”, diz a executiva.

A entrada na empresa está prevista para abril de 2021. O salário inicial será de R$ 9 mil e as posições são para diversas cidades no interior de São Paulo e do Mato Grosso do Sul. Eles irão atuar nas áreas agrícola e industrial do time de EAB (etanol, açúcar e biomassa).

O processo de seleção, no entanto, será completamente online. Os candidatos passarão por testes, avaliação de perfil e entrevista com gestores da empresa.

Os interessados nas vagas podem acompanhar o LinkedIn da empresa, onde serão realizadas duas lives com a participação de líderes de EAB para falar sobre o mercado e com profissionais mulheres que atuam no time para falar sobre a presença feminina no setor agroindustrial.

As inscrições podem ser feitas pelo site da Across até o dia 28 de fevereiro.