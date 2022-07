Raízen abre 45 vagas para desenvolvedores e oferece curso online e gratuito de programação

A Raízen, uma das maiores produtoras de cana de açúcar e etanol do mundo, acaba de lançar o Raízen Tech Experience, programa de aceleração de carreiras para desenvolvedores(as) de todo o Brasil.

A iniciativa, realizada em parceria com Gama Academy, plataforma digital voltada à formação em tecnologia, pretende atrair, selecionar e treinar até 45 desenvolvedores juniores, em uma capacitação on-line e 100% gratuita, para atuação nos times da Raízen.

Os profissionais que quiserem participar da iniciativa podem se inscrever pelo site do Raízen Tech Experience, até dia 5 de agosto.

Como pré-requisito para participar do programa, é necessário conhecimento básico em redes, arquitetura de tecnologia, monitoramento SRE e segurança. Não há limites geográficos e de idade. O foco da empresa é encontrar profissionais que gostem de desafios e sejam comprometidos com o autodesenvolvimento.

Seleção para Raízen Tech Experience

O processo de seleção inclui inscrição, teste de fit cultural e técnico e triagem. Para as pessoas aprovadas, a previsão é que o treinamento seja realizado diariamente de 23 de agosto a 4 de outubro, no turno da noite.

O treinamento será 100% on-line, com dinâmicas individuais e em grupo, além de mentorias e práticas de resolução dos desafios propostos.

Durante as aulas serão abordados temas como metodologia ágil, sistema de gerenciamento de banco de dados (MySQL), computação em nuvem, softwares APM (Application Performance Monitoring), infraestrutura como código (IaC) e assuntos correlatos.

Após a capacitação, será entregue certificado de conclusão para as pessoas que alcançarem desempenho satisfatório nas atividades e tiverem no mínimo 75% de presença nas aulas.

As oportunidades disponíveis fazem parte da estratégia da Raízen de inserir cada vez mais incrementos tecnológicos em seus processos operacionais, sempre impulsionando novas soluções, métodos e ferramentas para as demandas do negócio.

Segundo o diretor de TI e Digital da empresa, José Massad, o Raízen Tech Experience é a chance para profissionais com vontade de crescer fazerem a diferença em uma organização que incentiva a experimentação e a colaboração.

“Esta é uma oportunidade única de aprendizado para quem busca vivenciar a área de tecnologia em uma grande companhia, que tem no seu DNA o uso de tecnologias avançadas para trazer valor aos seus diferentes negócios. Buscamos acelerar talentos para transformar os nossos desafios em resultados reais”, afirma Massad.

