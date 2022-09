Rainha Elizabeth II ou rainha Elizabeth II: qual o correto?

Os títulos dos nobres devem ser escritos com a inicial maiúscula ou minúscula?

Como não exercem a função de nome próprio, devem ser escritos com a inicial minúscula. Apesar disso, é preciso notar que a inicial maiúscula pode representar respeito ou realce.

VEJA TAMBÉM:

Na Base XIX do Acordo Ortográfico de 1990, onde se indica quando se deve usar minúscula inicial:

“f) Nos axiónimos/axiônimos e hagiónimos/hagiônimos (opcionalmente, neste caso, também com maiúscula): senhor doutor Joaquim da Silva, bacharel Mário Abrantes, o cardeal Bembo; santa Filomena (ou Santa Filomena)”

Com isso, a rainha da Inglaterra (título com a inicial minúscula e o topônimo com inicial maiúscula).

Para o caso de Elizabeth II, o título é incorporado ao nome, consagrado pela tradição, como outras personalidades: Barão do Rio Branco; Cardeal Richelieu; Duque de Caxias; Frei Caneca; Marquês de Pombal; Papa Leão I; Visconde de Ouro Preto, Rainha Elizabeth II.

Vale ressaltar: o Acordo Ortográfico (base acima citada) tornou opcional o uso de iniciais maiúsculas em palavras usadas hierarquicamente.

O próprio Manual de Redação da Presidência da República opta pela utilização de iniciais maiúsculas em cargos e títulos ao longo do texto, como nos seguintes exemplos:

"O Presidente incumbiu ao Chefe do Cerimonial preparar a visita do dignitário estrangeiro"

"Como afirmou o Marquês de Maricá em suas Máximas: 'Todos reclamam reformas, mas ninguém se quer reformar.'"

A utilização de iniciais maiúsculas em cargos e títulos também é usual na legislação brasileira, mesmo nas leis, decretos e outros instrumentos adotados e publicados posteriormente ao novo Acordo Ortográfico.

Como absoluta forma respeitosa, a maiúscula biografia da Rainha Elizabeth II será eterna!

Um grande abraço, até a próxima e inscreva-se no meu canal!

DIOGO ARRAIS

http://www.ETIMO.com.br

YouTube: MesmaLíngua

Inscreva-se e receba por e-mail dicas e conteúdos gratuitos sobre carreira, vagas, cursos, bolsas de estudos e mercado de trabalho.