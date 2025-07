R$ 113 mil por mês e sob pressão: o cargo de confiança que virou zona de risco

No LinkedIn, o salário impressiona: R$ 90 mil fixo, bônus generoso e participação nos lucros. No bastidor, a realidade é outra: relatórios de madrugada, decisões de risco milionário, pressão por eficiência e corte de custos.

Com a instabilidade econômica, a figura do CFO (Chief Financial Officer) passou de “guardião do caixa” para “executor de mudanças duras”. O salário pode ultrapassar R$ 113 mil por mês. Mas o custo emocional e estratégico é proporcional.

Salto na remuneração

Segundo um estudo da Evermonte Executive Search, consultoria da área de recrutamento, os diretores financeiros mais bem posicionados no Brasil recebem, em média, R$ 1,3 milhão por ano, ou seja, cerca de R$ 113 mil mensais quando somados salário, bônus e outros incentivos.

Em empresas listadas na bolsa ou sob gestão de fundos, a remuneração sobe ainda mais, de acordo com o Guia Salarial da Robert Half, consultora em recursos humanos.

Mas o atrativo financeiro vem acompanhado de uma cobrança intensa por entregas de curto prazo, reorganização fiscal, reestruturações e gestão de crises.

A pressão por decisões financeiras certeiras

Na prática, o CFO moderno precisa ser estrategista, líder e executor. Entre as tarefas estão:

Traduzir números em decisões de negócio;

Antecipar impactos de juros e câmbio;

Dominar ferramentas de análise, modelagem e valuation;

Negociar com investidores, fornecedores e conselheiros.



E, acima de tudo, entregar resultado rápido.

Empresas esperam que o CFO seja o contrapeso racional em momentos de emoção, como fusões, aquisições, redução da operação da empresa ou crescimento agressivo.

O que torna um CFO ‘blindado’ no mercado

A escassez de talentos não está na quantidade, mas na qualidade técnica combinada com visão estratégica.

Os profissionais mais valorizados são aqueles que conseguem conectar finanças com liderança, ler o mercado e aplicar inteligência financeira ao negócio, além de falar a linguagem do CEO e do conselho.

E o que chama atenção: muitos não vêm de formação clássica em finanças. São profissionais que passaram por marketing, comercial, operações — e decidiram dominar a linguagem financeira para subir ao topo

Você não precisa ser CFO hoje. Mas, se quiser crescer, precisa pensar como um.

Como chegar nessa posição?

