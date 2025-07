Acidentes no ambiente de trabalho custam quase US$ 60 bi por ano e pressionam finanças corporativas

Desde 2001, a seguradora Liberty Mutual compila os dados sobre os acidentes mais graves no ambiente de trabalho. A liderança, ano após ano, permanece com o esforço físico excessivo, seguido por quedas.

A recorrência impressiona: mesmo com avanços tecnológicos e protocolos de segurança cada vez mais sofisticados, esses dois tipos de acidentes ainda dominam o ranking. As informações foram retiradas da Inc.

O impacto financeiro das lesões

Segundo a Liberty Mutual, o esforço físico excessivo custa às empresas norte-americanas cerca de US$ 13,7 bilhões por ano. Quedas acrescentam mais US$ 10,5 bilhões à conta.

Quando somados a outros acidentes graves, como quedas em altura e colisões com objetos ou equipamentos, o prejuízo anual se aproxima de US$ 60 bilhões.

Para empresas que operam com margens apertadas, como muitas pequenas e médias companhias, esses valores podem representar o risco real de inviabilidade financeira.

Redução de acidentes com ações preventivas

Há, no entanto, sinais de progresso. O relatório indica que as lesões causadas por movimentos repetitivos caíram 44% desde os anos 2000.

Os custos médios caíram de US$ 2,7 bilhões para US$ 1,5 bilhão, fruto de maior atenção à ergonomia e de investimentos em programas de prevenção.

Estratégia corporativa: prevenção como ativo financeiro

Mesmo ações simples — como checagem de pisos irregulares, manutenção constante e protocolos claros de segurança — podem trazer resultados diretos na redução de afastamentos e na proteção financeira da empresa.

Deixar a segurança em segundo plano, por outro lado, é abrir espaço para custos imprevistos que desestabilizam o planejamento financeiro.

