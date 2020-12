QuintoAndar abre vagas de estágio para estudantes negros

O QuintoAndar abriu as inscrições do seu programa de estágio e todas as vagas serão focadas na contratação de estudantes negros e negras.

Fundada em 2013, a startup, que funciona como uma imobiliária online, faz parte do grupo seleto de unicórnios brasileiros, os negócios com valor superior a 1 bilhão de dólares.

Os estudantes farão parte da área de Operações e serão responsáveis por desenvolver projetos durante o período de estágio. A área cuida da jornada dos clientes e os estudantes deverão criar soluções para desafios reais de quem aluga ou compra imóveis pelo QuintoAndar.

Para participar, os estudantes devem estar matriculados no ensino superior e ter a formação prevista entre dezembro de 2021 e 2022.

A empresa procura por pessoas nos cursos de Administração, Ciência da Computação, Ciências Atuarias, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Comércio Exterior, Comunicação Social, Direito, Engenharias, Física, Letras, Marketing, Matemática, Psicologia, Relações Internacionais, Sistemas de Informações e áreas correlatas.

Além dos projetos que vão desenvolver, os estagiários passarão por uma trilha de desenvolvimento. Com a mentoria e aprendizados, o objetivo é formar as lideranças futuras da área.

A empresa não divulga o valor da bolsa-auxílio, mas revela os diversos benefícios que oferece. Os estagiários possuem vale-refeição, vale-alimentação, plano de saúde, seguro de vida, GymPass e auxílio creche/babá (para crianças de até 5 anos).

Também é possível ter flexibilidade nos horários do expediente. A startup também oferece o programa QuintoCare, que dá acesso a uma rede de apoio mental, financeiro e social.

O estágio começa em fevereiro de 2021 e as inscrições podem ser realizadas até o dia 5 de janeiro pelo site.