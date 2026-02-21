Quer um salário de seis dígitos? Executiva da IBM revela a habilidade mais requisitada do momento

IBM: nesta semana, o site holandês LetsGoDigital revelou que a empresa registrou patente para um relógio inteligente que é capaz de se transformar em uma espécie de celular (Joern Pollex/Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 21 de fevereiro de 2026 às 05h00.
É uma conta que não fecha. Enquanto quase todos os executivos (96%) estão desesperados para incorporar a inteligência artificial em suas organizações, mais de dois terços dos trabalhadores dizem nunca terem usado nenhuma ferramenta de IA. Essa foi a conclusão de uma pesquisa realizada pelo Slack Workforce Lab com mais de 10 mil profissionais e divulgada pela CNBC.
As conclusões do levantamento estão em linha com um alerta feito por Lydia Logan, vice-presidente de educação global e desenvolvimento de força de trabalho da IBM. Segundo ela, quem não aprender a usar a inteligência artificial corre um sério risco de perder ótimas oportunidades de carreira.
Mas a executiva da IBM tranquiliza: não é preciso dominar tudo sobre inteligência artificial, mas é imperativo conhecer uma habilidade de IA que, segundo ela, está com uma 'demanda louca': a engenharia de prompt.
"Se você não fornecer um bom prompt para uma ferramenta de IA generativa, você não obterá uma boa resposta. É como dizem: entra lixo, sai lixo", explica Logan. "Usar a IA de forma eficaz começa com a engenharia de prompt. Sem isso, você já está meio derrotado antes mesmo de começar", pondera ela.
Na visão da especialista, dominar essa habilidade é o primeiro passo para quem deseja aprofundar os conhecimentos na área. Isso porque um bom prompt é fundamental para fazer com que qualquer ferramenta de IA funcione bem e ofereça respostas precisas e contextualizadas.
Por exemplo: solicitar ao ChatGPT uma pesquisa sobre determinado tema sem especificar o período de publicação das fontes pode resultar em informações desatualizadas ou irrelevantes, tornando o conteúdo final pouco confiável.
A reportagem da CNBC revela, segundo dados do Indeed, que muitos dos cargos que exigem essa habilidade pagam salários na casa dos seis dígitos. Nos Estados Unidos, a média salarial para essas funções é de U$ 174 mil por ano.
No Brasil, segundo um estudo da Robert Half, a média mensal pode chegar a R$ 35 mil (isso para cargos de alta gestão e em grandes empresas).
Veja, abaixo, os principais temas abordados:
Contextualização sobre o cenário atual da IA;
Principais ferramentas e conceitos relacionados à tecnologia;
Estudos de caso de empresas referências no uso da IA;
Principais formas de atuação do especialista em IA;
Como construir um plano de carreira prático.
