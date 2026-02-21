Quer um salário de seis dígitos? Executiva da IBM revela a habilidade mais requisitada do momento

É uma conta que não fecha. Enquanto quase todos os executivos (96%) estão desesperados para incorporar a inteligência artificial em suas organizações, mais de dois terços dos trabalhadores dizem nunca terem usado nenhuma ferramenta de IA. Essa foi a conclusão de uma pesquisa realizada pelo Slack Workforce Lab com mais de 10 mil profissionais e divulgada pela CNBC.

As conclusões do levantamento estão em linha com um alerta feito por Lydia Logan, vice-presidente de educação global e desenvolvimento de força de trabalho da IBM. Segundo ela, quem não aprender a usar a inteligência artificial corre um sério risco de perder ótimas oportunidades de carreira.

Sua carreira pode decolar com essa habilidade: garanta uma vaga em treinamento sobre o inteligência artificial clicando aqui

Mas a executiva da IBM tranquiliza: não é preciso dominar tudo sobre inteligência artificial, mas é imperativo conhecer uma habilidade de IA que, segundo ela, está com uma 'demanda louca': a engenharia de prompt.

Essa é a habilidade de IA mais importante, diz executiva

"Se você não fornecer um bom prompt para uma ferramenta de IA generativa, você não obterá uma boa resposta. É como dizem: entra lixo, sai lixo", explica Logan. "Usar a IA de forma eficaz começa com a engenharia de prompt. Sem isso, você já está meio derrotado antes mesmo de começar", pondera ela.

Na visão da especialista, dominar essa habilidade é o primeiro passo para quem deseja aprofundar os conhecimentos na área. Isso porque um bom prompt é fundamental para fazer com que qualquer ferramenta de IA funcione bem e ofereça respostas precisas e contextualizadas.

Quer conhecer os caminhos profissionais na área de IA? Esse treinamento virtual e introdutório de quatro aulas mostra as possibilidades na carreira

Por exemplo: solicitar ao ChatGPT uma pesquisa sobre determinado tema sem especificar o período de publicação das fontes pode resultar em informações desatualizadas ou irrelevantes, tornando o conteúdo final pouco confiável.

"A engenharia de prompt é uma habilidade fundamental que pode ser aplicada em praticamente qualquer área. É uma competência que pode abrir portas para inúmeras oportunidades" Lydia Logan, vice-presidente de educação global e desenvolvimento de força de trabalho da IBM

Salários podem ultrapassar os US$ 100 mil anuais

A reportagem da CNBC revela, segundo dados do Indeed, que muitos dos cargos que exigem essa habilidade pagam salários na casa dos seis dígitos. Nos Estados Unidos, a média salarial para essas funções é de U$ 174 mil por ano.

No Brasil, segundo um estudo da Robert Half, a média mensal pode chegar a R$ 35 mil (isso para cargos de alta gestão e em grandes empresas).

Por R$ 37 e com certificado, este treinamento introdutório mostra como começar uma carreira em IA – mesmo sem saber programar

Capacite-se em inteligência artificial