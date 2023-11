Quer trabalhar de qualquer lugar? Com essa profissão é possível – e salários estão acima do mercado

A possibilidade de trabalhar de qualquer lugar do mundo, seja do conforto de casa, seja de uma praia paradisíaca, é o desejo de muitos profissionais. E essa possibilidade fica ainda mais atrativa quando associada a salários que podem chegar a R$ 35 mil. Para aqueles que trilham uma carreira em inteligência artificial, esse cenário é possível.

Isso porque especialistas em IA desfrutam da flexibilidade de poder executar muitas de suas funções de forma remota. Desde que tenham à disposição um computador e uma conexão à internet, essa dinâmica abre as portas para um estilo de vida mais flexível.

Além disso, os salários também chamam a atenção. Segundo o Guia Salarial 2023, a remuneração de profissionais de IA no Brasil pode variar entre R$ 7 mil (para cargos de entrada, como os analistas) e R$ 35 mil (para cargos de gestão e coordenação).

Quais as habilidades necessárias para trabalhar com IA?

Um relatório da Microsoft sobre o futuro do trabalho apontou as principais habilidades necessárias para trabalhar com IA. Veja as mais citadas:

Julgamento analítico

Segundo o estudo, para trabalhar com IA é preciso ter a capacidade de analisar informações de maneira crítica e lógica. Essa habilidade, de acordo com o levantamento, é importante para profissionais tomarem decisões melhor fundamentadas. É uma competência valiosa, que ajuda a enfrentar desafios e resolver problemas.

Inteligência emocional

Profissionais com inteligência emocional são aqueles que conseguem compreender, gerenciar e expressar emoções de maneira clara e eficaz. Isso envolve tanto o relacionamento consigo mesmo e seus sentimentos, mas também com os outros. Para desenvolver essa habilidade, especialistas indicam a prática da autorreflexão, que pode ajudar a melhorar a compreensão e gestão das emoções.

Flexibilidade

Ser flexível refere-se à capacidade de se adaptar a mudanças. É uma habilidade que permite aos profissionais transitar entre diferentes tarefas e contextos com facilidade e eficácia. Essa habilidade é cada vez mais valorizada no meio corporativo, em especial para profissionais de IA, que precisam estar sempre dispostos a se ajustar às novidades.

Curiosidade intelectual

Desejo inato pela busca por conhecimento. É dessa forma que a curiosidade intelectual pode ser definida. Para quem trabalha com inteligência artificial, é fundamental ter motivação para explorar o mundo ao seu redor. Isso inclui fazer perguntas, manter uma mente aberta, estar constantemente interessado no processo de aprendizagem e aprofundar-se em áreas de interesse pessoal.

Como se tornar um especialista em IA?

Se você deseja alavancar sua carreira através da inteligência artificial, a série Carreira em Inteligência Artificial desenvolvida pela EXAME é a sua oportunidade de ouro.

Com o objetivo de preparar profissionais de diferentes áreas para liderar projetos em IA, as aulas vão ao ar entre 20 e 28 de novembro e acontecem de forma online e gratuita. Ao final dos episódios, todos os participantes receberão certificado de conclusão para incluir no currículo e se destacar no mercado de trabalho.

As aulas serão apresentadas pela Izabela Anholett, diretora de tecnologia da EXAME com mais de 13 anos de atuação na área de tecnologia. Na EXAME, ela lidera projetos de inovação, modernização de processos e aplicação de IA nas rotinas da empresa.

Além disso, não é necessário ter conhecimento prévio em tecnologia ou habilidades com programação. O único pré-requisito é possuir graduação completa em qualquer área de atuação. Para acompanhar, inscreva-se clicando aqui.

