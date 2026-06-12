Sem anonimato: como o Grupo Protege preenche 60% de suas vagas com recrutamento interno

Cuidar de 13 mil profissionais distribuídos em mais de 1.000 pontos de trabalho e 50 filiais é um desafio logístico complexo. Quando esse contingente opera em um setor como o de segurança privada e transporte de valores — onde a precisão e a confiança são ativos críticos —, a gestão de pessoas ganha contornos ainda mais estratégicos.

No Grupo Protege, fundado há 54 anos, a resposta para essa equação foi desenhada por meio de um ecossistema que une tecnologia, educação e valorização cultural: a Universidade Corporativa Protege (UCP), criada em 2016.

Com uma grade que ultrapassa 700 cursos ativos, a UCP oferece trilhas de aprendizado customizadas para cada função, cobrindo desde a formação técnica obrigatória e idiomas até módulos de alta liderança e inovação.

"Todos os nossos programas de desenvolvimento, sejam presenciais ou online, estão sob esse guarda-chuva educacional. A universidade é o principal pilar de crescimento da companhia", afirma Jorge Tavares de Almeida, diretor de Gente, Gestão & Jurídico do grupo.

Atualmente, a instituição computa a marca de 200 mil horas de treinamento por ano. O volume equivale a uma média de 20 horas de capacitação por funcionário ao ano, um patamar significativamente superior à média do mercado nacional. Esse modelo de resiliência cultural serve como referência para a abertura da 3ª edição da premiação em 2026.

O impacto no balanço de talentos

Os investimentos em capacitação geram um impacto direto e mensurável nos indicadores de atração e retenção da holding: hoje, 60% das vagas abertas na empresa são preenchidas via recrutamento interno.

"Esse dado tangibiliza o quanto as pessoas de fato crescem aqui dentro. Mostra que os nossos profissionais estão sendo constantemente preparados para assumir os próximos desafios da operação", destaca Alcides Venâncio, gerente de Desenvolvimento Humano e Organizacional do Grupo Protege.

Esse ambiente de desenvolvimento contínuo deu origem à Semana do Conhecimento, um evento anual que debate temas na fronteira do mercado — como a aplicação de inteligência artificial, análise de dados (analytics) e liderança inclusiva. Transmitido de forma híbrida (presencial e online), o encontro reforça o conceito de "aprendizado democrático" defendido pela empresa, permitindo o acesso de qualquer colaborador, independentemente de sua base geográfica ou nível hierárquico.

São justamente essas capacidades que o Prêmio EXAME Melhores em Gestão de Pessoas 2026 passará a medir.

Na edição anterior, realizada em 2025, centenas de empresas participaram do levantamento, que selecionou um grupo final de organizações com melhor desempenho nas duas frentes de avaliação. Veja o site especial com as histórias das empresas selecionadas.

Agora, a nova edição amplia o alcance do estudo e busca refletir as mudanças recentes no mundo do trabalho.

Em 2026, uma atenção especial será dada ao grau de preparação das empresas participantes às mudanças da NR-1, a norma do Ministério do Trabalho que abrange cuidados com saúde mental nas companhias brasileiras.

Quem pode participar

Empresas de qualquer segmento podem concorrer ao prêmio, com exceção de bancos, ONGs, órgãos públicos e veículos de comunicação. Para participar, é necessário:

Ter mais de 100 colaboradores elegíveis

Estar em operação no Brasil há pelo menos dois anos

Como funciona a inscrição

As empresas interessadas devem acessar a página oficial do prêmio e preencher o cadastro inicial. Após essa etapa, recebem por e-mail o Kit do Participante, que inclui:

Termo de adesão

Regulamento completo

Cronograma

Template de comunicação interna

Questionário teste

Link para o formulário oficial

Duas frentes de avaliação

O estudo é dividido em duas etapas complementares:

Questionário do RH: reúne informações sobre práticas, políticas e estrutura de gestão de pessoas

reúne informações sobre práticas, políticas e estrutura de gestão de pessoas Pesquisa com colaboradores: mede a percepção dos funcionários sobre o ambiente de trabalho

A quantidade mínima de respostas varia conforme o tamanho da empresa e está detalhada no regulamento.

Prazo de inscrição

As inscrições para o Prêmio EXAME Melhores em Gestão de Pessoas 2026 vão até 31 de julho. Como o processo envolve etapas paralelas, a recomendação é iniciar o quanto antes.

Visibilidade e resultados

Os dados coletados serão analisados pela consultoria Mercer, uma empresa da Marsh, que gera relatórios com base nas respostas.

As empresas com melhor desempenho serão apresentadas em evento de premiação em São Paulo, com a presença de lideranças de RH e executivos.

Os destaques também ganham visibilidade nos canais da EXAME, incluindo site, redes sociais e conteúdos editoriais.

Como se inscrever

Mais informações sobre o prêmio e o processo de inscrição estão disponíveis na página oficial.