Renda fixa com os dias contados? Veja como investir após corte na Selic

Recentemente, o Comitê de Política Monetária (Copom) anunciou a redução da taxa básica de juros para 12,25%. O corte de 0,50. p.p já era esperado pela maior parte do mercado financeiro e faz parte do ciclo de afrouxamento monetário iniciado pelo Banco Central em agosto deste ano.

De acordo com projeções do Boletim Focus, a Selic deve começar 2024 em 11,75% e ir a 9,25% ao fim do ano. O que significa condições de empréstimos melhores, mas rendimentos menos interessantes para quem aplica o dinheiro na renda fixa.

Para Felipe Miranda, CEO da maior casa de análise financeira independente do Brasil - a Empiricus Research -, é importante que os investidores pessoa física comecem a ajustar suas carteiras para o cenário econômico que está se impondo no país o quanto antes. Pois, por enquanto, “a maioria não parece ter percebido”.

“A pessoa física tem um problema contratado: a delícia do pinga-pinga mensal superior a 1% ao mês, muitas vezes isento de Imposto de Renda, está com os dias contados”, disse ele.

E Felipe Miranda acertou. Com o último corte de 0,5 ponto percentual na taxa Selic, o rendimento mensal de ativos atrelados à taxa agora está abaixo de 1%.

Agora, esses títulos pagam 0,968% ao mês, e a expectativa é que a taxa básica de juros continue caindo e puxando os rendimentos para baixo.

Segundo o executivo, “muitas pessoas só vão calibrar suas carteiras quando a taxa básica de juros estiver abaixo de 10%”. Mas, neste momento, pode ser tarde demais para capturar as grandes valorizações.

Por que agir rápido?

Quando a taxa Selic cai, a tendência é que os principais papéis listados na bolsa de valores brasileira subam.

Afinal, as empresas costumam apresentar resultados melhores por conta do acesso ao crédito mais fácil e os investidores se expõem a ativos de maior risco em busca de lucros mais relevantes. Não à toa, Miranda defende que “todos os caminhos parecem levar à Bolsa” atualmente.

Relação de sobe-desce entre a taxa básica de juros e o índice usado para medir o desempenho médio das ações presentes na B3 (Ibovespa).

Porém, existe um ponto de entrada ideal para quem quer ver suas ações subindo. Ao se posicionar nos ativos certos agora, Miranda acredita que é possível se deparar com retornos melhores no futuro.

“Na média dos últimos ciclos de afrouxamento monetário, o Ibovespa subiu mais de 20% nos 12 meses subsequentes ao primeiro corte da Selic”, afirma.

Onde mais investir?

Além das ações, outra alternativa interessante para diversificar as aplicações nesse contexto são os fundos imobiliários. Eles acumulam um retorno superior a 12% no ano e, graças à queda dos juros, podem trazer ganhos significativos aos investidores.

Nos últimos anos, os FIIs que destinavam seus recursos a empreendimentos físicos foram extremamente prejudicados pelas medidas de distanciamento social usadas para lidar com a pandemia de Covid-19.

Mas agora que a economia ficará mais aquecida e a crise sanitária já passou, a tendência é que essa categoria apresente um desempenho melhor - o que já está sendo refletido no IFIX.

Desempenho do Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários (IFIX) ao longo do último ano

