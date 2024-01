Quer trabalhar com tecnologia nos EUA? Veja como a IA pode ajudar

Documento divulgado pelo presidente norte-americano Joe Biden, em outubro de 2023, indica que os vistos para estrangeiros devem ser facilitados nos próximos anos. No entanto, será necessário que os interessados na emissão do documento tenham planos de trabalhar, estudar ou realizar pesquisas relacionadas à inteligência artificial no país.

Com a boa notícia, muitos profissionais brasileiros podem ter perspectivas animadoras com a possibilidade de trabalhar, estudar ou pesquisar sobre inteligência artificial em terras norte-americanas. No entanto, mesmo com o visto facilitado, é preciso estar bem preparado para se candidatar a vagas no exterior.

Quer ser um forte candidato para conquistar uma vaga no exterior? Veja como em 4 dicas

1. Invista no networking – melhor ainda se for internacional

Um bom networking pode fazer toda a diferença para se destacar profissionalmente e se tornar um forte candidato. A recomendação é participar de conferências internacionais sobre IA – é possível se conectar com profissionais do setor e recrutadores nesses eventos. Outra sugestão é usar plataformas como o LinkedIn para construir uma rede internacional.

2. Aposte nas certificações

Certificados relevantes no currículo podem fortalecer sua candidatura e destacar suas habilidades aos olhos dos empregadores e recrutadores norte-americanos.

3. Busque aperfeiçoar sua fluência em inglês

O inglês costuma ser a língua predominante no campo da IA. Por isso, a boa fluência no idioma é primordial para quem quer conquistar uma vaga no exterior. Reserve um período diário para praticar inglês, tente participar de grupos de conversação online com falantes locais e leia livros, artigos, notícias e blogs em inglês.

4. Mantenha-se atualizado sobre o setor

O setor de tecnologia, especialmente quando relacionado à IA, está em constante evolução e mudando o tempo todo. Aqueles que desejam conquistar uma vaga na área – seja no Brasil ou no exterior – precisam estar por dentro das últimas tendências, os mais recentes avanços e novas tecnologias do setor.

*Este é um conteúdo apresentado por Faculdade EXAME