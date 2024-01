Não é BBSE3: ação de seguradora pode virar um ‘reloginho de dividendos’

A ação da BB Seguridade (BBSE3) é “queridinha” dos investidores brasileiros, devido aos dividendos gordos que ela costuma distribuir.

Mas, recentemente, a seguradora perdeu espaço para uma concorrente na carteira de dividendos de uma importante casa de análise brasileira.

Acontece que a Empiricus Research decidiu substituir a ação da BB Seguridade pela ação da Caixa Seguridade (CXSE3).

A BB Seguridade era recomendada pelos analistas da casa desde 2017, com retorno acumulado de 86%, somando os dividendos pagos pela ação no período.

Segundo Richard Camargo, um dos analistas que comanda a carteira de dividendos da Empiricus Research atualmente, a troca não significa um pessimismo para BBSE3, mas sim um maior otimismo com CXSE3.

Mas, então, o que motivou a troca?

Por que é hora de comprar Caixa Seguridade (CXSE3)

O grande mercado da BB Seguridade no país é o agronegócio. Isso porque ela tem um contrato de exclusividade para distribuir seguros no balcão do Banco do Brasil (BBAS3), que é um grande fornecedor de crédito subsidiado para o agro brasileiro.

Mas, na visão dos analistas da casa, a penetração do seguro agro dentro da base de correntistas do Banco do Brasil está ameaçada. Normalmente, a taxa de penetração fica entre 1,2% e 1,5% ao ano. Hoje, esse nível é de 2%, maior que o normal.

Esse evento se deve, principalmente, pelos eventos climáticos, como o El Niño, que forçaram o agronegócio a contratar seguros para minimizar os riscos.

Isso, inclusive, ajudou no bom desempenho da ação da BB Seguridade nos últimos anos. Mas, agora, tudo isso pode estar prestes a mudar.

Com os eventos climáticos chegando ao fim, é esperado que o nível de penetração dos seguros agro diminua. E, já prevendo esse movimento, os analistas da casa decidiram migrar para uma seguradora com perspectivas mais positivas agora.

É por isso que eles estão recomendando a ação da Caixa Seguridade (CXSE3). Hoje, a companhia tem seu contrato de exclusividade com a Caixa, grande fornecedora de crédito subsidiado para o segmento imobiliário.

Para os analistas, o seguro imobiliário tem algumas particularidades bem interessantes para os investidores:

Portfólio previsível , já que estamos falando de financiamentos longos , de mais de 30 anos;

Giro mensal , atrelado ao pagamento de apólices, portanto não há risco de crédito .

“Ela tem a sinistralidade mais baixa entre todas as seguradoras listadas em bolsa, pela natureza do produto”, explica Richard.

Por essa razão, o analista apontou, inclusive, que essa ação pode se tornar “o maior reloginho de dividendos da B3”, conforme entrevista ao programa Giro do Mercado.

Mas essa é apenas uma das recomendações dos analistas da Empiricus Research. Além desta, os analistas já têm suas principais ideias de investimentos para 2024.

Os analistas separaram as melhores ideias de ações, fundos imobiliários, renda fixa, ações internacionais e criptomoedas para investir no próximo ano

* Este conteúdo é apresentado por Empiricus