Quer trabalhar com games? Programa dá 10 mil bolsas para mulheres

De criar um jogo da velha em HTML a reproduzir o famoso jogo do dinossauro sem internet do Chrome, o novo treinamento gratuito do Órbi Academy Techboost vai ensinar os primeiros passos do desenvolvimento de games.

Garanta o seu lugar entre as melhores do Brasil, entre no Ranking Negócios em Expansão 2022

No programa de bolsas, a Órbi Conecta, principal hub de inovação de Minas Gerais, e a DIO, ecossistema de educação tecnológica, firmaram parceria para incentivar a entrada de mulheres na área de games.

Segundo a consultoria Newzoo, essa indústria movimentou no mundo 175,8 bilhões de dólares apenas em 2021. No Brasil, a Associação Brasileira das Desenvolvedoras de Jogos Digitais (Abragames), diz que o país ficou em 12º lugar entre os maiores fabricantes de jogos do mundo, rendendo à indústria local uma taxa de crescimento anual de 13,5%

São 10 mil bolsas de estudo para o treinamento e não há pré-requisitos para a inscrição. As inscritas terão acesso gratuito à aprendizagem de lógica de programação e arquitetura de sistemas, além de avançar conhecimentos nas linguagens HTML5, CSS3 e Javascript.

São mais de 60 horas de conteúdo e desenvolvimento de projetos. As inscrições estão abertas até o dia 15 de abril pelo site.

Dicas de carreira, vagas e muito mais

Você já conhece a newsletter da Exame Academy? Você assina e recebe na sua caixa de entrada as principais notícias da semana sobre carreira e educação, assim como dicas dos nossos jornalistas e especialistas.

Toda terça-feira, leia as notícias mais quentes sobre o mercado de trabalho e fique por dentro das oportunidades em destaque de vagas, estágio, trainee e cursos. Já às quintas-feiras, você ainda pode acompanhar análises aprofundadas e receber conteúdos gratuitos como vídeos, cursos e e-books para ficar por dentro das tendências em carreira no Brasil e no mundo.

Inscreva-se e receba por e-mail dicas e conteúdos gratuitos sobre carreira, vagas, cursos, bolsas de estudos e mercado de trabalho.