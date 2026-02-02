‘A IA pode não ser tão diferente das tecnologias do passado’, afirma CEO da BlackRock

Para Larry Fink, CEO da BlackRock, a inteligência artificial pode repetir o impacto da globalização nos anos 1990, e isso deve acender um alerta em líderes, governos e profissionais.

Durante seu discurso no Fórum Econômico Mundial em Davos, Fink afirmou que, assim como a terceirização afetou empregos operacionais décadas atrás, a IA pode ameaçar o trabalho de escritório, especialmente cargos que dependem de tarefas repetitivas e análise de dados.

“Se a IA fizer com o trabalho de escritório o que a globalização fez com o trabalho braçal, precisamos enfrentar isso diretamente — com um plano crível para ampla participação nos benefícios”, ele conta.

O que dizem os economistas?

O economista Lawrence D.W. Schmidt, do MIT, concorda com Fink. Segundo ele, o avanço da IA tem o potencial de gerar desigualdade, desvalorizando habilidades existentes e criando novas demandas para as quais muitos profissionais ainda não estão preparados.

“Assim como outras disrupções tecnológicas, a IA vai criar vencedores e perdedores no mercado de trabalho”, diz.

Mas Schmidt também vê oportunidade. Empresas que souberem implementar IA de forma estratégica tendem a aumentar sua produtividade, receita — e, em muitos casos, até o número de funcionários.

IA como aliada (não inimiga)

Apesar dos alertas, a boa notícia é que ainda há tempo para se adaptar. Estudos da Universidade de Yale apontam que, desde o lançamento do ChatGPT, não houve uma disrupção perceptível no emprego em escala global.

O segredo, segundo Schmidt, está em usar a IA para ampliar sua produtividade, e realocar seu tempo para tarefas que a tecnologia ainda não executa bem.

Exemplos de habilidades que ainda são difíceis para a IA

Comunicação interpessoal

Criatividade aplicada

Tomada de decisão contextual

Empatia e inteligência emocional

Pensamento crítico

O papel das empresas (e dos governos)

Schmidt destaca que a adaptação não deve ser responsabilidade apenas dos profissionais. Líderes empresariais e políticos precisam atuar para garantir transições justas e evitar que a IA concentre ainda mais riqueza.

“Empresas devem garantir aos seus funcionários que seus empregos estarão seguros — se colaborarem no uso da IA para tornar os negócios mais eficientes”, afirma.

Ou seja, trabalhadores que aprendem a usar IA devem ser protagonistas, não vítimas, dessa nova era.

