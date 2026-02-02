Por que o McDonald’s relançou brinquedo dos anos 80 e o que isso revela sobre inteligência emocional

Em janeiro de 2026, o McDonald’s fez um anúncio que viralizou entre adultos e crianças: a volta dos Changeables, brinquedos do McLanche Feliz lançados originalmente em 1987 — versões de itens do cardápio que se transformam em robôs e dinossauros.

O relançamento não foi apenas uma jogada de marketing. Foi uma lição prática sobre o poder da inteligência emocional para construir vínculos duradouros com clientes. As informações foram retiradas de Inc.

O negócio da nostalgia: uma estratégia emocional

Apesar de ser globalmente conhecido por seus hambúrgueres, o McDonald’s entendeu que seu maior valor está na capacidade de evocar emoções. A marca sabe que os consumidores se lembram da infância ao abrir um McLanche Feliz, e ela usa isso como vantagem competitiva. Brinquedos como os Changeables não são novos, mas têm forte carga simbólica.

“Foram os mais pedidos nas redes sociais e canais de atendimento ao cliente”, segundo o diretor sênior de marketing da empresa.

A resposta do público mostra como memórias afetivas moldam decisões de consumo, e por que empresas que reconhecem isso saem na frente.

O manual invisível: como marcas despertam emoções

O relançamento dos brinquedos segue um padrão já consolidado pela marca: reapresentar personagens, slogans, visuais e experiências do passado. De Grimace a colecionáveis do Pokémon, tudo é reaproveitado com o objetivo de criar familiaridade e conforto emocional.

Essa repetição não é por acaso, ela segue o que especialistas em comportamento chamam de inteligência emocional aplicada ao branding: compreender o que o público sente, lembrar e deseja, e agir com empatia para entregar exatamente isso. Não se trata de inventar algo novo, mas de se conectar com o que já é valioso para as pessoas.

Conexão emocional gera performance

Ao relançar um brinquedo de 40 anos atrás, o McDonald’s mostra como a compreensão profunda das emoções humanas pode ser uma vantagem competitiva. E essa é uma habilidade que vai muito além do marketing.

Na prática, líderes que desenvolvem inteligência emocional constroem times mais engajados, tomam decisões com mais empatia e têm mais facilidade para gerar confiança.

O relançamento de um brinquedo é só o exemplo mais visível de uma lógica que se aplica a qualquer profissional de que quem entende de gente, entrega mais resultado.

