Quer ser promovido em 2026? Faça isso e construa sua comunicação estratégica

É comum imaginar que promoções aconteçam no fim do ano, quando os ciclos de avaliação de desempenho são formalmente iniciados. No entanto, líderes organizacionais já formam suas impressões muito antes disso, e os profissionais que desejam ocupar novas posições em dezembro precisam, já em janeiro, deixar claro que estão prontos para esse próximo passo.

A consultora de carreira Andrea Wasserman, que liderou equipes em empresas como Yahoo e Verizon e hoje assessora executivos ambiciosos, afirma que o sucesso de uma promoção não depende apenas de resultados técnicos, mas da forma como se comunica, se posiciona e contribui estrategicamente com o negócio ao longo do ano. As informações foram retiradas do Business Insider.

Entenda o que a empresa realmente valoriza

Profissionais que começam o ano falando apenas de seus próprios objetivos correm o risco de parecer desconectados das prioridades do negócio. Os líderes percebem isso.

Wasserman recomenda atenção especial ao discurso da liderança, metas anuais, reuniões de abertura e comunicações institucionais. “Promoções raramente vêm do bom desempenho isolado. Elas acontecem quando os resultados impactam diretamente os objetivos estratégicos da empresa”, diz ela.

Isso exige uma comunicação que vá além da entrega técnica, ou seja, é preciso saber articular claramente como seu trabalho contribui para o sucesso da organização, ouvindo e ajustando a rota quando necessário.

Saiba exatamente como seu desempenho será avaliado

O bom desempenho nem sempre é suficiente, especialmente quando você não sabe qual desempenho está sendo esperado. Janeiro é o momento ideal para esclarecer com seu gestor como será feita essa avaliação, quais metas importam e o que significa “excelência” na prática.

Perguntar isso exige coragem e inteligência emocional. Não se trata de pedir uma promoção, mas de demonstrar maturidade e iniciativa para alinhar expectativas. Essa clareza de comunicação evita que você gaste energia em tarefas que não terão peso nas decisões futuras.

Estabeleça um ritmo de comunicação com seu gestor

Profissionais que crescem na carreira não esperam pelas reuniões formais para mostrar resultados, eles mantêm seus líderes atualizados de forma contínua por meio de uma comunicação direta, objetiva e focada no que realmente importa para o time.

Wasserman sugere que você compartilhe avanços, desafios e soluções de forma regular. Comunique vitórias sem parecer arrogante, e problemas sem transferir responsabilidades. Essa consistência gera confiança, e confiança é um dos pilares da promoção.

Não espere para se posicionar

Janeiro pode parecer cedo para demonstrar ambições, mas é justamente nesse período que os profissionais de alta performance começam a construir sua narrativa. Segundo Wasserman, o equilíbrio está em não parecer ansioso, mas também não ser passivo.

Seja com uma conversa franca com seu gestor, seja com ações consistentes no dia a dia, comunicar sua intenção de crescer, com inteligência e estratégia, é essencial. Até o fim do ano, quando a maioria começa a pensar em promoção, você já será visto como a escolha natural.

