Quer ser mais respeitado no trabalho? Especialista dá três dicas

Conquistar o respeito dos colegas de trabalho é um algo importante dentro do mercado e é visto como um objetivo por muitos profissionais por ser uma forma de construir uma carreira sólida e duradoura na respectiva área de atuação.

De acordo com Scott Mautz, especialista em liderança e autor do livro "O líder mentalmente forte" (tradução livre), v ocê pode ganhar o respeito dos seus colegas, gerentes e subordinados fazendo algumas perguntas para si mesmo:

O que posso dar para ganhar respeito?

O que posso resistir para ganhar respeito?

"Eu chamo isso de estrutura 'Dar-Resistir' para respeito, e eu a ensino há décadas. Ganhar respeito também exigirá um pouco de força mental e coragem, algo que venho estudando há mais de 30 anos e sobre o qual escrevi em meu livro recente", ele diz à CNBC.

Se você quer ser mais respeitado, você deve fazer três coisas básicas:

Crie o hábito de dar mais do que recebe

Ajude as pessoas a resolver problemas, superar obstáculos e navegar em circunstâncias difíceis. "Por exemplo, digamos que seu colega de trabalho esteja nervoso sobre uma grande apresentação que está por vir. Você é bom em falar em público, então você o ajuda a praticar", diz o especialista.

"Pesquisas mostram que expressar gratidão tem um efeito cascata tremendo e positivo sobre os outros. Lembre-se de que um feedback específico é mais confiável e significativo do que uma torcida vaga. Mostre respeito pelos outros", fala Mautz.

Resista em falar muito sobre você

O respeito vem daquilo em que você não se envolve também. "Resista em assumir o crédito. Não estou falando sobre ser um mártir. Mas quando a oportunidade chegar para compartilhar quem fez o quê por trás dessa conquista, faça sobre eles, não sobre você. As pessoas ainda saberão que você desempenhou um papel no sucesso e o respeitarão mais por colocar os outros no centro das atenções", pontuou Scott Mautz

Lembre-se de que o otimismo alimenta o progresso e muitas vezes se destaca.

Seja transparente

Você pode ganhar respeito se habitualmente demonstrar profissionalismo e maestria. Sempre apareça tendo feito sua lição de casa. Certifique-se de saber quem é seu público, o que eles precisam saber e vivenciar, e como você planeja oferecer isso a eles.

"Poucas coisas são mais transparentes do que a falta de transparência. Os seres humanos estão sintonizados com isso. Quando você não é honesto, a confiança evapora e o respeito sai do palco. Em vez disso, seja aberto sobre o motivo pelo qual você toma decisões, compartilha feedback e opera sem agendas ocultas. As pessoas querem saber que estão recebendo o verdadeiro você. Então, apareça com honestidade, integridade e vulnerabilidade", diz o autor à CNBC.