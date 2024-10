Mulher faz 'micro-aposentadoria' e reverte burnout após 10 anos no mercado corporativo

Anaïs Felt, gerente sênior de produtos em uma empresa de tecnologia do Vale do Silício, decidiu dar uma pausa em sua carreira no início de 2024 para combater o burnout. A "micro-aposentadoria" que começou em março trouxe uma mudança significativa no seu bem-estar e na relação com o trabalho. Ela planeja continuar tirando essas pausas a cada cinco ou dez anos ao longo de sua carreira. A reportagem é da Business Insider.

Felt, de 31 anos, enfrentava uma rotina exaustiva com um deslocamento diário de duas horas entre sua casa em São Francisco e o escritório no Vale do Silício. As longas horas no escritório, somadas ao tempo de trânsito, contrastavam com o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal que ela mantinha durante o período de trabalho remoto na pandemia. Ela relatou que chegava em casa exausta e não tinha energia para atividades pessoais, como correr ou passar tempo com seu parceiro.

O estresse causado pela rotina de trabalho também se tornou mais evidente, apesar de sua experiência de uma década no setor corporativo. Com dificuldade de lidar com as demandas do trabalho, ela procurou a ajuda de um coach de carreira e foi diagnosticada com burnout, um problema relacionado ao estresse crônico no ambiente profissional.

Diante do diagnóstico, Felt optou por uma abordagem diferente: uma "micro-aposentadoria", uma pausa prolongada para restaurar sua saúde física e mental, em vez de continuar tentando superar o estresse ou abandonar sua carreira na tecnologia.

Pausa estratégica para recuperação

Felt sempre foi focada em sua carreira. Ela foi a primeira da família a cursar faculdade e, ainda durante a graduação, criou seu próprio negócio. Ao longo dos seus 20 anos, sua prioridade foi o trabalho e o sucesso profissional. Com o tempo, o esgotamento foi se acumulando e, após 10 anos de dedicação, ela percebeu que precisava de uma pausa para reavaliar suas metas. Em março de 2024, Felt tomou a decisão de sair do emprego com a intenção de tirar até um ano de folga. Para ela, essa pausa não seria uma aposentadoria definitiva, mas sim um momento estratégico para recarregar as energias e voltar ao mercado de trabalho de forma mais fortalecida.

Seu conceito de micro-aposentadoria envolve a ideia de fazer pausas intencionais ao longo da carreira para aproveitar a vida e se preparar para os próximos desafios profissionais. Ela vê essa estratégia como uma maneira de evitar a espera até o fim da carreira para começar a desfrutar dos frutos do trabalho. O vídeo em que Felt compartilhou sua experiência com a micro-aposentadoria no TikTok gerou grande repercussão, acumulando mais de 189 mil visualizações e centenas de comentários.

Preparação financeira e autocuidado

Antes de se demitir, Felt planejou cuidadosamente sua situação financeira para garantir que pudesse tirar esse período sabático. Ao longo de sua carreira, ela manteve o hábito de economizar e fez uma revisão detalhada de suas finanças, o que a ajudou a ajustar seus gastos e garantir a segurança financeira durante sua pausa. Além de planejar suas finanças, ela também cuidou de questões de saúde antes de deixar o emprego, como fazer consultas médicas e renovar suas lentes de contato. Após sair da empresa, passou a ser coberta pelo plano de saúde de seu parceiro.

Nos primeiros dias da micro-aposentadoria, Felt planejava fazer uma grande viagem, mas logo percebeu que precisava descansar mais do que imaginava. O burnout a atingiu de forma intensa, e ela passou o primeiro mês apenas descansando. Após esse período de descanso, sua energia começou a voltar, e ela passou a aproveitar atividades que lhe traziam satisfação. Atualmente, Felt mantém uma rotina flexível durante a semana, envolvendo atividades como criar conteúdo no TikTok, cuidar de sua casa e fazer trabalho voluntário. Ela diz que essas atividades a energizam, pois estão conectadas a um propósito e valores que considera importantes.

Reflexões sobre o futuro

Seis meses após sua pausa, Felt relata uma melhora significativa em sua saúde mental, e o burnout foi superado. Além disso, a experiência fez com que ela reavaliasse suas prioridades para o futuro. Agora, ela pretende priorizar o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, além de buscar maior flexibilidade de horários. Entre suas metas futuras, ela destaca o desejo de ter mais tempo para sua comunidade e, eventualmente, formar uma família.

Apesar de já ter começado a fazer entrevistas informais, Felt não pretende retornar a uma posição de trabalho em tempo integral até 2025. Antes disso, planeja realizar um procedimento de congelamento de óvulos. Felt espera que outras mulheres entendam que é possível ter uma carreira de sucesso sem sacrificar a vida pessoal. Para ela, alcançar esse equilíbrio é fundamental para manter a saúde e o bem-estar, e é algo que deve ser buscado por todas as mulheres no mercado de trabalho.