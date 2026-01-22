Aos 18 anos, ele faturou US$ 315 mil em um mês com impressão 3D e marketing digital

Michael Satterlee, de Clifton Park, Nova York, não esperou terminar a faculdade ou conquistar o primeiro estágio para começar a empreender.

Aos 18 anos, o jovem fundou a Cruise Cup, empresa que viralizou nas redes sociais com o Beerzooka, um porta-latas com design patenteado, criado em impressoras 3D. Em novembro de 2025, a empresa gerou US$ 315 mil em vendas, tudo isso em apenas um mês. As informações foram retiradas do Entrepreneur.

O caso de Satterlee vai além do empreendedorismo jovem: ele exemplifica como um produto bem estruturado, aliado à gestão financeira disciplinada e controle de custos, pode criar uma operação altamente escalável, princípios que se conectam diretamente às finanças corporativas, mesmo em negócios nascentes e conduzidos por fundadores inexperientes.

Garanta sua vaga por R$ 37: para se inscrever no pré-MBA em Finanças Corporativas da EXAME + Saint Paul, basta clicar aqui

Da impressora 3D à empresa lucrativa: uma visão orientada por dados e eficiência

Satterlee começou a empreender ainda no ensino médio com a Solefully, marca que produzia acessórios para Crocs usando impressoras 3D. Quando a demanda caiu, ele decidiu reaproveitar o maquinário ocioso criando um novo produto. O insight surgiu da observação de mercado: capas térmicas para latas de cerveja eram populares, mas pouco inovadoras.

Seu diferencial foi técnico e estratégico. Usando conhecimentos em CAD (desenho auxiliado por computador), criou um modelo de porta-latas com mecanismos que facilitavam o uso, inclusive com efeito “ejeção” da lata, ao estilo cartucho de videogame. Além do design inteligente, Satterlee apostou na viralização: testou o produto nas redes sociais, ajustou a comunicação com base nos comentários e otimizou o conteúdo orgânico para extrair o máximo em engajamento.

Transforme sua carreira: participe do pré-MBA em Finanças Corporativas e destaque-se no mercado com apenas R$ 37. Inscreva-se aqui.

O resultado veio em forma de números: 50 milhões de visualizações e um pico de US$ 315 mil em faturamento mensal, com uma operação que funcionava, até então, dentro de um galpão de 140 metros quadrados.

Crescimento sustentado por reinvestimento e gestão enxuta

Um dos principais pilares do negócio foi o reinvestimento total da receita. “Todo dólar que a Cruise Cup gera volta para o negócio”, afirmou o jovem empreendedor. Com isso, Satterlee conseguiu expandir sua capacidade produtiva, contratar dois funcionários e operar com autonomia, sem aporte externo.

A lógica de capital próprio, foco em margem e escalabilidade orientou todas as decisões: desde a escolha das impressoras 3D mais econômicas (como a Bambu Lab A1, que custa menos de US$ 300) até a automação do atendimento ao cliente e o planejamento de estoques com base em previsões de demanda.

Mais do que uma ideia genial, a Cruise Cup é resultado de gestão financeira pragmática. A operação só contratou pessoal quando a sobrecarga logística ameaçava o crescimento, e os custos com anúncios foram ativados ou pausados estrategicamente, de acordo com a performance dos conteúdos e do estoque disponível.

O valor da experimentação com responsabilidade financeira

Apesar do sucesso, Satterlee reconhece que nem todas as ideias darão certo. Mas acredita que o baixo custo de experimentação, especialmente com ferramentas como impressão 3D e redes sociais, permite testar conceitos com agilidade e validar o mercado antes de investir alto.

“Jogue tudo na parede e veja o que gruda”, aconselha. Porém, o que torna sua abordagem relevante do ponto de vista de finanças corporativas é que ele não compromete o caixa com apostas impensadas. Só amplia quando há validação. Só investe quando há retorno comprovado.

Esse comportamento, cada vez mais valorizado no ambiente de negócios, conecta criatividade com responsabilidade fiscal — uma equação que todo profissional de finanças precisa dominar.

Esse treinamento ensina como gerenciar o orçamento de empresas

Não é raro ouvir histórias de empresas que faliram por erros de gestão financeira. Foi de olho nisso que EXAME e Saint Paul decidiram liberar (com exclusividade e por tempo limitado) mais uma edição do Pré-MBA em Finanças Corporativas.

O treinamento é voltado para quem deseja aprimorar a gestão financeira e se destacar num mercado cada vez mais competitivo. Por isso, ao longo de quatro aulas virtuais, os participantes terão acesso a um conteúdo robusto, que inclui temas como análise financeira, planejamento estratégico e gestão de riscos.

Veja, abaixo, motivos para não ficar de fora dessa oportunidade imperdível.

Conteúdo relevante desenvolvido por especialistas da área;

Carga horária de três horas;

Programa atualizado e alinhado às demandas do mercado;

Certificado após a conclusão do treinamento;

Aulas virtuais, que incluem uma sessão de tira-dúvidas online;

Possibilidade de interação com outros profissionais da área;

Estudos de casos do mercado.

EU QUERO PARTICIPAR DE TREINAMENTO VIRTUAL COM CERTIFICADO SOBRE FINANÇA