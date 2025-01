Do CFO ao CEO: por que profissionais que dominam essa habilidade são os mais disputados do mercado

A transição de CFO para CEO está se tornando cada vez mais comum no mundo corporativo.

Segundo um levantamento da Deloitte, profissionais que dominam as finanças corporativas têm alta probabilidade de chegar ao topo da hierarquia empresarial, tornando-se os principais estrategistas de grandes companhias.

Mas por que essa mudança acontece com tanta frequência? E, mais importante, como você pode se preparar para ocupar essas posições que, além de muito bem remuneradas, colocam o profissional no centro das decisões críticas de negócios?

Para entender essa transformação, basta observar o cenário em que as empresas vivem hoje: alta volatilidade econômica, competição acirrada e necessidade constante de inovação.

Nesse contexto, o profissional de finanças assume um papel não apenas de ‘guardião dos números’, mas de líder estratégico, capaz de identificar oportunidades, gerenciar riscos e projetar cenários de crescimento.

E é justamente esse conjunto de habilidades que faz dos especialistas em finanças corporativas um dos profissionais mais disputados do mercado atual.

O salto de CFO a CEO e o papel das finanças em uma carreira de destaque

Historicamente, a área financeira sempre foi vista como essencial para a saúde de qualquer companhia.

No entanto, nos últimos anos, o CFO passou a ser reconhecido não só como o gestor que cuida do balanço ou do fluxo de caixa, mas como alguém que define rumos junto à diretoria.

Isso porque o CFO moderno possui uma visão holística do negócio: compreende a viabilidade de investimentos, avalia oportunidades de fusões e aquisições, analisa risco de projetos e tem contato direto com quase todas as áreas da empresa.

A consequência natural é que muitos CFOs acabam migrando para o cargo de CEO. Essa evolução é impulsionada por competências como leitura de cenários, capacidade de negociação e domínio das métricas financeiras que impactam as decisões estratégicas.

Com esse ‘arcabouço’, o profissional consegue manter a empresa focada em resultados, mesmo em situações de crise. A análise dos dados fornece subsídios para decisões mais assertivas, enquanto o entendimento do mercado e do comportamento de clientes abre espaço para movimentos inovadores e competitivos.

Esse conhecimento avançado, aliás, vai além dos cargos de CFO e CEO. Fato é que uma especialização em finanças corporativas pode impulsionar qualquer carreira — independentemente da área ou setor de mercado.

Por que as empresas estão disputando esses líderes

Quando se fala em finanças corporativas, muitos pensam em bancos e instituições financeiras. Porém, esse conhecimento é indispensável em praticamente qualquer segmento — varejo, indústria, tecnologia, agronegócio e serviços.

Além disso, as companhias buscam líderes que saibam alinhar o planejamento estratégico às metas de longo prazo, equilibrando investimentos e retornos. Não é à toa que, em plataformas de recrutamento, vagas para posições ligadas a FP&A (planejamento e análise financeira) e análise de investimentos estão em alta.

Além disso, os salários em finanças corporativas podem ultrapassar a faixa dos R$ 30 mil a R$ 40 mil para posições de média e alta gestão, segundo levantamentos recentes da Robert Half.

Por esses motivos, profissionais que unem conhecimento técnico sólido e visão de negócios se tornam peças-chave para qualquer corporação que busque crescimento sustentável.

Nesse sentido, uma boa especialização pode ser a porta de entrada para um universo repleto de oportunidades.

A EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, em parceria com a Saint Paul, uma das escolas de negócios mais premiadas do mundo, lançou um pré-MBA focado em finanças corporativas — voltado especialmente para quem deseja embarcar nessa trajetória de alta liderança.

O objetivo é introduzir os principais conceitos e práticas que fazem diferença no dia a dia de quem busca posições de destaque, como CFO, diretor financeiro ou até CEO.

Em quatro aulas 100% online, você vai explorar desde os fundamentos de fluxo de caixa, balanço e DRE até cases de empresas que deram a volta por cima por meio de estratégias financeiras bem executadas.

A última aula acontece ao vivo, oferecendo a oportunidade de interagir com um dos maiores especialistas em finanças do país, Marcelo Desterro, CFO com passagens por empresas de capital aberto, private equity e multinacionais, e mestre em Finanças pelo ITA e COPPEAD/UFRJ.

Além disso, terá acesso ao Glossário Definitivo de Finanças Corporativas e 1 ano de assinatura do EXAME Pass, que disponibiliza reportagens, trilhas de educação e um clube de benefícios, bem como um certificado de participação. Tudo isso por apenas R$ 37.

