Por que o processo de contratação está mais difícil do que nunca?

Depois de vários anos em que os gestores de contratação se concentravam frequentemente em simplesmente preencher vagas, o regresso a um mercado de trabalho mais normal nos EUA revelou-se doloroso para quem procura emprego.

Os empregadores podem sentir-se tentados a demorar a preencher o cargo devido a uma combinação de fatores.

Mais trabalhadores permanecem na empresa, o que pode reduzir o número de vagas que precisam de ser preenchidas. Além disso, as contratações excessivas há alguns anos e as preocupações com qualidades como “adequação à cultura” podem fazer com que os empregadores relutem em fazer uma escolha errada.

Tudo isso significa que o mercado de trabalho de volta ao normal em 2024 pode parecer muito ruim para as pessoas em busca de um trabalho.

Segundo reportagem do Business Insider, em 2023, o tempo necessário para que os trabalhadores assinassem um contrato foi de 44,5 dias, contra 40 em 2019, de acordo com os números mais recentes da empresa de dados de RH Josh Bersin Research.

Não é nenhuma surpresa que muitos candidatos não estejam satisfeitos. Numa pesquisa da Even com 2 mil jovens Geração Z, divulgado em 2023, metade disse que não se candidataria a um emprego que exigisse três entrevistas separadas.

Em uma postagem recente no Blind, um usuário escreveu sobre o que foi necessário para conseguir um emprego na Nvidia. "Eu estudei pra caramba. A preparação para a entrevista compreende um documento inteiro de 35 páginas apenas com minhas próprias anotações. Esta foi minha 94ª tentativa (93 inscrições anteriores, todas rejeitadas)", escreveu o trabalhador.

Três ou quatro entrevistas

A abordagem lenta dos empregadores nem sempre é útil, de acordo com Jennifer Schielke, CEO da empresa de recrutamento Summit Group Solutions e autora de "Leading for Impact", ao BI.

Ela aconselha as empresas estarem prontas para contratar quando publicarem uma vaga. Schielke disse que, devido às demissões e aos longos períodos de procura de trabalho, alguns candidatos perderam a sensação de segurança.

"Isso foi arrancado deles. E então a confiança também é um problema. Então, se você hesitar, poderá perder a pessoa que realmente deseja", disse ela.

Schielke disse que, para ela, o ideal são três – talvez quatro – entrevistas. Ela disse que alguns gestores de contratação poderiam ter se sentido castigados por causa da pandemia, quando foi difícil atrair trabalhadores e os funcionários tiveram amplas oportunidades de entregar suas cartas de demissão. Isso deixou alguns empregadores cautelosos em relação às contratações.

“A adequação cultural – agora mais do que nunca – é importante para essas empresas porque elas querem pessoas que vão ficar e não abandonar o navio”, disse Schielke.

“Se você tem sua missão, seus valores e sua visão – e você realmente os vive – não deveria ser tão difícil”, disse ela.

Schielke disse que se leva muitos meses para fazer uma contratação, talvez essa função não seja tão necessária assim.