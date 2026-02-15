O truque simples com uma palavra que elimina respostas genéricas do ChatGPT

Uma das críticas mais comuns ao ChatGPT é a superficialidade. Respostas corretas, mas amplas. Bem escritas, mas pouco acionáveis.

Há um ajuste simples que muda isso: incluir a palavra “específico” (ou “especificamente”) no comando.

Por que funciona

Quando o prompt é genérico, a resposta tende a seguir o mesmo padrão.

Pergunta comum:

“Como melhorar vendas?”

Resposta previsível: marketing, relacionamento, atendimento.

Agora observe a diferença:

“Quais ações específicas posso implementar nos próximos 30 dias para aumentar em 15% as vendas de um SaaS B2B com ticket médio de R$ 2.000?”

A palavra “específicas” obriga o modelo a sair do abstrato e entrar no operacional.

Como aplicar no dia a dia

1. Em planejamento estratégico

Use:

“Liste ações específicas, com responsáveis e métricas.”

2. Em marketing

“Sugira campanhas específicas para LinkedIn voltadas a decisores financeiros.”

3. Em produtividade

“Quais ajustes específicos posso fazer na minha rotina para liberar 5 horas por semana?”

Combine com delimitação

A palavra ganha força quando acompanhada de restrições:

prazo

público-alvo

orçamento

meta numérica

Exemplo completo:

“Sugira medidas específicas, de baixo custo, que possam aumentar retenção de clientes em até 10% em 60 dias.”

O que evitar

Evite perguntas amplas como:

“Me dê ideias.”

“Como melhorar isso?”

“O que você acha?”

A ausência de especificidade gera respostas amplas demais.

