O truque simples com uma palavra que elimina respostas genéricas do ChatGPT

ChatGPT: uso diário do app cai 22% nos EUA, mas downloads continua alto (Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 15 de fevereiro de 2026 às 05h00.
Uma das críticas mais comuns ao ChatGPT é a superficialidade. Respostas corretas, mas amplas. Bem escritas, mas pouco acionáveis.
Há um ajuste simples que muda isso: incluir a palavra “específico” (ou “especificamente”) no comando.
Quando o prompt é genérico, a resposta tende a seguir o mesmo padrão.
Pergunta comum:
“Como melhorar vendas?”
Resposta previsível: marketing, relacionamento, atendimento.
Agora observe a diferença:
“Quais ações específicas posso implementar nos próximos 30 dias para aumentar em 15% as vendas de um SaaS B2B com ticket médio de R$ 2.000?”
A palavra “específicas” obriga o modelo a sair do abstrato e entrar no operacional.
Use:
“Liste ações específicas, com responsáveis e métricas.”
“Sugira campanhas específicas para LinkedIn voltadas a decisores financeiros.”
“Quais ajustes específicos posso fazer na minha rotina para liberar 5 horas por semana?”
A palavra ganha força quando acompanhada de restrições:
prazo
público-alvo
orçamento
meta numérica
Exemplo completo:
“Sugira medidas específicas, de baixo custo, que possam aumentar retenção de clientes em até 10% em 60 dias.”
Evite perguntas amplas como:
“Me dê ideias.”
“Como melhorar isso?”
“O que você acha?”
A ausência de especificidade gera respostas amplas demais.
De olho em quem deseja ingressar nesse mercado, a EXAME e Saint Paul apresentam o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento introdutório ao seu curso de pós-graduação, por apenas R$37.
Ao final dos quatro encontros virtuais, que totalizam uma carga horária de três horas, todos os participantes receberão um certificado de conclusão do treinamento assinado pela Saint Paul e EXAME para incluir no currículo.
Veja, abaixo, os principais temas abordados:
Contextualização sobre o cenário atual da IA;
Principais ferramentas e conceitos relacionados à tecnologia;
Estudos de caso de empresas referências no uso da IA;
Principais formas de atuação do especialista em IA;
Como construir um plano de carreira prático.
Para aproveitar essa oportunidade única e garantir uma vaga, os interessados devem clicar aqui. Mas é preciso correr, pois as vagas são limitadas.
QUERO PARTICIPAR DO PRÉ-MBA EM IA PARA NEGÓCIOS DA EXAME E SAINT PAUL