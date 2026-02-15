Carreira

Guia de CarreiraFUTURO DO TRABALHOVAGAS DE EMPREGOCARREIRA INTERNACIONALCONCURSOSMUNDO RH

O truque simples com uma palavra que elimina respostas genéricas do ChatGPT

Um único termo pode transformar respostas amplas demais em análises aplicáveis ao seu contexto profissional

ChatGPT: uso diário do app cai 22% nos EUA, mas downloads continua alto (Getty Images)

ChatGPT: uso diário do app cai 22% nos EUA, mas downloads continua alto (Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 15 de fevereiro de 2026 às 05h00.

Uma das críticas mais comuns ao ChatGPT é a superficialidade. Respostas corretas, mas amplas. Bem escritas, mas pouco acionáveis.

Há um ajuste simples que muda isso: incluir a palavra “específico” (ou “especificamente”) no comando.

Por que funciona

Quando o prompt é genérico, a resposta tende a seguir o mesmo padrão.

Pergunta comum:

“Como melhorar vendas?”

Resposta previsível: marketing, relacionamento, atendimento.

Agora observe a diferença:

“Quais ações específicas posso implementar nos próximos 30 dias para aumentar em 15% as vendas de um SaaS B2B com ticket médio de R$ 2.000?”

A palavra “específicas” obriga o modelo a sair do abstrato e entrar no operacional.

Como aplicar no dia a dia

1. Em planejamento estratégico

Use:

“Liste ações específicas, com responsáveis e métricas.”

2. Em marketing

“Sugira campanhas específicas para LinkedIn voltadas a decisores financeiros.”

3. Em produtividade

“Quais ajustes específicos posso fazer na minha rotina para liberar 5 horas por semana?”

Combine com delimitação

A palavra ganha força quando acompanhada de restrições:

  • prazo

  • público-alvo

  • orçamento

  • meta numérica

Exemplo completo:

“Sugira medidas específicas, de baixo custo, que possam aumentar retenção de clientes em até 10% em 60 dias.”

O que evitar

Evite perguntas amplas como:

  • “Me dê ideias.”

  • “Como melhorar isso?”

  • “O que você acha?”

A ausência de especificidade gera respostas amplas demais.

Aprenda IA do zero com este curso da EXAME e Saint Paul

De olho em quem deseja ingressar nesse mercado, a EXAME e Saint Paul apresentam o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento introdutório ao seu curso de pós-graduação, por apenas R$37.

Ao final dos quatro encontros virtuais, que totalizam uma carga horária de três horas, todos os participantes receberão um certificado de conclusão do treinamento assinado pela Saint Paul e EXAME para incluir no currículo.

Veja, abaixo, os principais temas abordados:

Contextualização sobre o cenário atual da IA;
Principais ferramentas e conceitos relacionados à tecnologia;
Estudos de caso de empresas referências no uso da IA;
Principais formas de atuação do especialista em IA;
Como construir um plano de carreira prático.

Para aproveitar essa oportunidade única e garantir uma vaga, os interessados devem clicar aqui. Mas é preciso correr, pois as vagas são limitadas.

QUERO PARTICIPAR DO PRÉ-MBA EM IA PARA NEGÓCIOS DA EXAME E SAINT PAUL

Acompanhe tudo sobre:Branded MarketingBranded Marketing IA

Mais de Carreira

A habilidade número 1 procurada pelas empresas também é a mais difícil de encontrar, diz pesquisa

Raro e bem pago: veja quem é o profissional mais cobiçado do mercado; salários chegam a R$ 35 mil

7 comandos pouco conhecidos que deixam o ChatGPT até 10x mais inteligente

8 prompts do ChatGPT que os profissionais mais cobiçados do mercado estão usando

Mais na Exame

Carreira

A habilidade número 1 procurada pelas empresas também é a mais difícil de encontrar, diz pesquisa

Um conteúdo SBT News

EUA usaram IA em operação que capturou Nicolás Maduro, diz jornal

Um conteúdo SBT News

Michelle Bolsonaro deve ser candidata ao Senado, diz Flávio

Pop

Sem bloquinho? Veja o que assistir nos cinemas neste Carnaval