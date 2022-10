Quer morar nos EUA? Evento gratuito explica como emigrar como investidor ou profissional qualificado

Nesta segunda-feira, 17, começa o On the Road, evento da agência especializada em serviços de imigração Morar EUA, da SG Group, voltado para quem quer emigrar para os Estados Unidos como investidores ou profissionais qualificados.

O objetivo do encontro sob a mediação de Roberto Spighel, presidente global do SG Global Group, é apresentar caminhos possíveis para a adesão de profissionais qualificados no mercado estadunidense.

Entre os temas abordados estarão dicas e estratégias para entender qual o melhor visto para emigrar, planejamento para obter o Green Card, processos como revalidação de diploma, prova social e custos para morar nos EUA.

Com previsão de duração de 2h15, o evento também contará com rodadas de perguntas e espaço para networking com brasileiros que já são cidadãos americanos. Ao todo, o On the Road passará por Brasília (17/10), São Paulo (19/10) e Belo Horizonte (20/10).

As vagas são limitadas a 50 lugares e, para participar, os interessados devem preencher um formulário e passar por uma entrevista de qualificação.

“O momento para profissionais qualificados nunca foi tão favorável para ingressar no mercado americano. Desde a obtenção do Green Card até no mercado profissional’’, diz Spighel.

Para se inscrever, os interessados devem acessar os links: São Paulo, Brasília e Belo Horizonte.

