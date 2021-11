Quer estudar fora do país? Veja três dicas para escolher a universidade

Por Giana Andonini, do Estudar Fora

Na hora de realizar um intercâmbio, escolher em quais universidades no exterior se candidatar é uma das etapas mais importantes do processo.

De um lado, é preciso entender quais são as reais expectativas em relação à graduação. Do outro, é importante conhecer o que as diferentes instituições têm a oferecer. Para ajudar nesta etapa, preparamos algumas dicas para você se dar bem na escolha da sua universidade no exterior.

1. Entenda as suas expectativas em relação à graduação

Faça uma autoanálise sobre seus sonhos, talentos e desejos para o futuro. Segundo a diretora do Virginia Center School, Ana Virginia Kesselring, esta autoanálise é essencial para o estudante escolher de forma estratégica onde quer estudar. “Muitas vezes os alunos ficam muito preocupados com fatores secundários, como o clima, a cidade, mas o que é mais importante é o que ele vai encontrar lá e os professores que ele terá por perto”, afirma.

Dica: Escreva em um caderno as suas ideias e anseios sobre suas expectativas. Assim você poderá consultar esse caderno com frequência e ver realmente quais são as expectativas mais essenciais.

2. Entenda as ofertas e os diferenciais de cada universidade

A busca pela universidade ideal está diretamente relacionada com o tipo de experiência que o aluno quer ter na graduação. Em geral, são três critérios que devem ser considerados e analisados: oportunidades acadêmicas, bolsas de estudo disponíveis e ambiente da universidade/vida no campus.

Oportunidades acadêmicas

Pesquise se a universidade oferta as disciplinas que você está interessado em estudar e se o departamento da sua área de graduação possui uma boa reputação.

Além disso, pesquise os diferenciais daquela instituição, como laboratórios, professores que são prêmios Nobel, convênios para intercâmbio ou cursos extras que são ofertados.

O laboratório de química da Oxford University, por exemplo, tem cinco andares e seis laboratórios de pesquisa em diferentes áreas da disciplina. A Universidade de Reed em Oregon tem o único reator nuclear de pesquisa no mundo que é operado por alunos da graduação.

Qual é o melhor ambiente para a sua aprendizagem?

Se você prefere aulas com turmas pequenas e atendimento mais individualizado, busque uma universidade menor, na qual as aulas são com poucos alunos e a interação com os professores é próxima.

No Amherst College, que fica em Amherst Massachusetts, o tamanho médio de uma aula é de 16 pessoas. Já a Caltech chega a ter aulas com apenas dois alunos.

Como é o ambiente da universidade e a vida no campus?

Alguns fatores, como localização da universidade, tipos de moradia ofertados, atividades extracurriculares à disposição terão grande impacto no dia a dia. A universidade de McGill, no Canadá, tem alunos de 150 países do mundo.

O Hamilton College, em Nova York (EUA) oferece 180 programas de intercâmbio em 46 países do mundo e quase 50% dos alunos fazem no mínimo um semestre de intercâmbio durante a graduação. Viver em um ambiente multicultural como esse pode fazer toda a diferença na sua experiência fora.

3. Entenda a sua necessidade financeira e as bolsas de estudo disponíveis

Se você precisará de apoio financeiro para custear os estudos fora, esse deve ser o principal critério a considerar. Os custos de uma graduação no exterior podem ser elevadíssimos, por isso é importante entender como funcionam as bolsas de estudos, e como fazer para concorrer.

Nos EUA e em outros países a maioria das universidades reserva os fundos das bolsas de estudo para alunos nativos do país. Entretanto, além das universidades, existem diversas instituições de apoio ao estudo que fornecem bolsas para alunos internacionais. Para entender como funciona este processo. Neste texto (disponível aqui), você encontra nossa seleção com muitas bolsas de estudo com inscrições abertas.

Agora que você já refletiu sobre os principais fatores que irão te ajudar a decidir em quais universidades no exterior deve se candidatar, o próximo passo é criar uma lista de universidades desejadas e fazer um plano de candidatura para cada uma delas.

"3 dicas para escolher a universidade certa e estudar no exterior" foi originalmente publicado pelo portal Estudar Fora da Fundação Estudar.

