Quer estudar em Harvard ou Oxford de graça e online? Veja os cursos

Por Gustavo Sumares, do Estudar Fora

Há uma série de cursos online gratuitos de Harvard, Oxford e de outras universidades de ponta — como Yale, Princeton e MIT — disponíveis na internet. Eles podem ser feitos a qualquer momento, você só precisa ter acesso a um computador e uma conexão com a rede.

Faça de graça online o curso mais popular de Harvard!

A Fundação Estudar lançou recentemente o CC50, versão em português do curso CS50. Conhecido por ser o curso mais popular da universidade Harvard, comandado pelo professor David Malan, o CS50 é um curso de introdução à ciência da computação. O CC50, que pode ser acessado gratuitamente pelo site do Estudar Fora, é a versão em português do curso.

O CC50 foi traduzido a partir do CS50 pelo bolsista da Fundação Estudar Gabriel Guimarães. Ele fez o CS50 em 2011, quando tinha 17 anos e estudava no Instituto Federal do Espírito Santo (IFES). A ideia de traduzir o curso, que já estava disponível online, veio da vontade de compartilhar as aulas com estudantes que não dominassem a língua inglesa.

Para acessar o CC50, basta clicar neste link e, na página seguinte, clicar no botão “QUERO ACESSAR”. Você precisará completar um breve cadastro; no final, você poderá acessar o curso diretamente ou esperar até que o link seja enviado para o seu e-mail.

Cursos online gratuitos de Harvard

Os cursos estão disponíveis na plataforma HarvardX, uma seção do site edX dedicada às disciplinas da instituição estadunidense. No total, há mais de 100 cursos online gratuitos de Harvard disponíveis na plataforma. Por meio deste link, você consegue ver todos os cursos que estão disponíveis.

Em todos os casos, os cursos podem ser realizados gratuitamente. Em alguns deles, no entanto, o estudante que concluir o curso pode pagar uma taxa para receber um certificado de conclusão da universidade.

O que é o HarvardX?

O HarvardX é uma iniciativa da Universidade Harvard voltada para a criação de experiências de aprendizado online. Ela foi lançada juntamente com a edX, uma organização sem fins lucrativos fundada pela Harvard e pelo MIT. A ideia dela não é só criar cursos online gratuitos de Harvard, mas disponibilizar esse conhecimento para o mundo todo.

Por isso, via de regra, é possível realizar os cursos online gratuitos de Harvard, pela plataforma HarvardX, pagando apenas se você quiser receber o certificado. Caso o aluno não queira ou não possa fazer esse pagamento, ele ainda assim pode acessar aquele conhecimento.

Clique aqui e confira a lista de cursos online gratuitos de Harvard disponívels no HarvardX

Como fazer os cursos de Harvard

A grande maioria dos cursos oferecidos na plataforma é “self-paced” — ou seja, eles podem ser feitos no ritmo em que o estudante preferir. Alguns, no entanto, têm datas específicas de início e término, e exigem um acompanhamento do estudante em determinadas horas e dias.

Na página de cada um dos cursos, é possível ver uma breve descrição do conteúdo oferecido. Do lado direito, também há informações como uma estimativa de duração do curso (ela estima quantas horas de dedicação por semana o curso exige, e quantas semanas o curso deve durar caso o estudante siga o ritmo recomendado).

Na maioria dos casos, é necessário ter um bom conhecimento de inglês para acompanhar os cursos. Não é exigida nenhuma comprovação de proficiência, mas todo o conteúdo dos cursos é ministrado nessa língua. Por isso, alunos que não tiverem fluência no idioma podem ter dificuldade em acompanhar as aulas. Alguns cursos, no entanto, têm legendas em português, o que pode ajudar no entendimento.

Para participar dos cursos online gratuitos de Harvard, basta criar uma conta na plataforma (ou linkar sua conta do Facebook, Google ou Microsoft à edX). Em seguida, basta escolher o curso que você deseja, se matricular e começar a aprender!

Algumas sugestões de cursos

Os temas disponíveis na edX vão desde “China e comunismo” a “Introdução à probabilidade”, passando por “introdução a humanidades digitais”, “Islã por meio de suas escrituras” e “O Antigo Heroi Grego”. Com essa diversidade toda, pode ser difícil escolher um curso.

Por isso, listamos a seguir algumas sugestões dentre os cursos online gratuitos de Harvard para você aprender. Confira:

Justice

Um dos cursos mais populares de Harvard (e fundamental para quem se interessa por Direito), esse curso é uma introdução à filosofia moral e política que embasa a nossa ideia contemporânea de “justiça”. Ele toca em temas como ações afirmativas, distribuição de renda e direitos humanos por meio de textos de pensadores como Aristóteles, Immanuel Kant e John Stuart Mills.

Masterpieces of World Literature

Uma ótima opção para quem se interessa por literatura, esse curso explora as grandes obras escritas da humanidade, e investiga como a nossa cultura atual foi moldada por meio dessas histórias do passado. Homero, Goethe, Camões e Jorge Luis Borges estão entre os autores estudados, além de obras como As Mil e Uma Noites e O Épico de Gilgamesh.

Data Science: Visualization

Ciência de Dados é uma área profissional muito promissora dentro do mercado de TI. Um dos motivos para isso é que a manipulação adequada de grandes volumes de dados pode trazer boas respostas para problemas complexos. E esse curso de ciência de dados voltado para visualização foca justamente nisso. Usando ferramentas como ggplot2, ele ensina a gerar visualizações de dados que deixam as respostas mais evidentes.

Cursos online e gratuitos do MIT

O MIT é uma das melhores universidades do mundo, e também uma das mais concorridas. Se olharmos para a taxa de aceite para graduação no instituto de tecnologia, é claro que estamos falando de um percentual muito seleto: apenas cerca de 7% dos candidatos conquistam aprovação. Além disso, os custos de um ano na universidade ultrapassam facilmente os 60 mil dólares, se inclusos acomodação e livros.

Mesmo com a seletividade alta e os custos lá em cima, o MIT também é democrático. Isso porque, desde 2002, a universidade passou a oferecer cursos online e gratuitos que cobre todo o currículo da instituição por meio da plataforma MITx.

Confira aqui a lista completa de cursos online gratuitos do MIT

Como são os cursos online e gratuitos do MIT

Atualmente, são disponibilizados mais de 200 cursos em 37 departamentos das áreas de humanas, biológicas e exatas da universidade. A plataforma oferece cursos de curta duração e de graduação.

Desde 2008, a instituição passou a incorporar vídeos aos cursos online e, atualmente, mais de 100 cursos possuem videoaulas completas com professores da instituição. Nesta página, é possível acompanhar quais cursos estão com turmas em andamento, e quais estão com inscrições abertas para uma nova turma.

Conheça os cursos mais visitados

O MIT disponibiliza uma lista com os cursos mais visitados dentre os que oferece na modalidade online. Todos eles são de exatas, sendo alguns da área de matemática e outros sobre temas da ciência da computação. Confira alguns:

Álgebra Linear

Esse é um curso básico sobre teoria das matrizes e álgebra linear, embora também tenha tópicos sobre sistemas de equações, espaços vetoriais, entre outros. Confira!

Introdução à Ciência da Computação e Programação em Python

Tem interesse em se aventurar com programação, mas é iniciante no assunto? Então esse curso pode ser para você! O objetivo das aulas é mostrar a importância que a computação pode desempenhar na solução de problemas. Acesse o curso!

Introdução aos Algoritmos

Este curso introduz a modelagem matemática de problemas computacionais, abrangendo os algoritmos comuns, paradigmas algorítmicos e estruturas de dados usados ​​para resolver esses problemas. Além disso, as aulas introduzem medidas básicas de desempenho e técnicas de análise. Veja mais, na página do curso.

Cursos online gratuitos de Stanford

Outra universidade de ponta dos Estados Unidos que oferece cursos online gratuitos é Stanford. A instituição até pouco tempo atrás tinha uma plataforma própria de cursos online chamada Lagunita. Mais recentemente, no entanto, ela também se tornou parceira institucional da edX, e agora oferece seus cursos por lá.

Os cursos online de Stanford podem ser vistos neste link. São dezenas de opções em diversas áreas, desde medicina até música, passando por ciência da computação e administração de negócios. A maioria está em inglês, com legendas na mesma língua. Assim como outros cursos oferecidos pela edX, em alguns casos é necessário pagar pelo certificado após a conclusão do curso – caso o estudante deseje.

Confira abaixo alguns dos cursos gratuitos de Stanford que destacamos:

Como todo mundo precisa comer, esse curso naturalmente deve interessar a todos – mesmo que só um pouco. A “introdução a comida e saúde” de Stanford fala sobre os efeitos da nossa alimentação sobre o nosso bem-estar, e avalia questões como a crescente obesidade em populações do mundo todo.

Um curso voltado para iniciantes sobre as principais ameaças globais aos direitos humanos em geral, e aos direitos da mulher à saúde em particular. Ele trata de temas como saúde reprodutiva, educação sexual, acesso a sistemas de saúde pública e HIV / AIDS, buscando maneiras de amenizar e eliminar essas questões.

Voltado para pessoas que não têm nenhum entendimento prévio sobre como computadores funcionam, esse curso gratuito de Stanford explica os padrões básicos que guiam a execução dos programas. Ele também permite que os participantes brinquem com alguns pedacinhos pré-escritos de código, servindo como introdução à programação.

Mais de 450 cursos online de universidades da Ivy League de graça

Nem só de cursos online gratuitos de Harvard você precisa viver! Estudar em qualquer outra universidade da Ivy League também pode ser mais simples do que você imagina. A plataforma Classcentral está disponibilizando quase 500 cursos online gratuitos de universidades da Ivy League (como Harvard, Princeton, Yale e Columbia) que podem ser realizados da sua casa. Do total, 400 deles oferecem certificado.

O que o Classcentral faz na verdade é centralizar, em uma única página, todos os cursos que essas instituições disponibilizam de maneira online e gratuita em diversas plataformas. Alguns deles são ministrados por em sites comuns, como edX e Coursera. Outros usam sistemas mais específicos, como Kadenze e Canvas Network. Em todos os casos, no entanto, é possível realizar os cursos pela internet e sem custo.

Neste link, é possível visualizar a lista completa de cursos. No menu do lado esquerdo, o usuário também pode filtrar por temas como “Negócios”, “Humanidades”, “Ciências Sociais” e “Saúde e Medicina”, entre outros. Também é possível ordenar os cursos por ordem alfabética, avaliação dos usuários ou data de início. Todos os cursos são ministrados em inglês, embora alguns ofereçam também opção de legendas em português.

Como acessar os cursos



Como os cursos são oferecidos por plataformas diferentes, o acesso a cada uma delas é diferente também. De maneira geral, é necessário realizar um cadastro na plataforma (ou linkar sua conta do Google ou Facebook à plataforma) e depois se “matricular” no curso (o que envolve basicamente clicar num botão para começar a ter acesso ao conteúdo).

A maioria dos cursos são self-paced, o que significa que eles podem ser realizados a qualquer momento, no ritmo que o estudante preferir. Alguns deles, no entanto, têm datas específicas de início, e nesse caso o aluno precisa realizar sua “matrícula” antes dessa data para não perder nenhum conteúdo.

Ao clicar em qualquer um dos cursos, o usuário pode ver uma breve descrição do seu conteúdo e informações como sua duração. Essa “duração”, no caso dos cursos self-paced, é estimada com um número de horas que o aluno deve dedicar, por semana, ao curso, e com o número de semanas que o curso deve durar caso o aluno cumpra essas horas.

É importante notar que embora todos os cursos sejam gratuitos e online, cada um deles é voltado para estudantes com conhecimentos prévios diferentes. Em alguns casos, pode ser necessário já ter uma boa base em alguma área para poder aproveitar adequadamente o conteúdo do curso. No entanto, como é possível se matricular sem custo, vale a pena arriscar participar de um curso mesmo que seu conteúdo pareça estar fora da sua área de especialização.

Sugestões de cursos

Como pode ser difícil escolher entre quase 500 cursos diferentes, fizemos abaixo uma seleção de cursos que podem ser interessantes para o maior número possível de leitores. Escolhemos apenas alguns, mas recomendamos a todos que explorem o catálogo para encontrar mais opções. Confira:

Science & Cooking: From Haute Cuisine to Soft Matter Science (part 1)

O título desse cursos (“Ciência e culinária: da alta cozinha à ciência de materiais suaves) já deve dizer tudo que você precisa saber sobre ele. O curso faz a ponte entre alguns princípios científicos e suas aplicações à gastronomia, falando sobre como determinadas moléculas influenciam o sabor dos alimentos e qual o papel do calor na culinária. A cada semana, o curso também sugere uma receita para aplicar os conhecimentos adquiridos. É uma boa maneira de enriquecer seu repertório na cozinha com conhecimentos de Harvard.

Modern & Contemporary American Poetry (“ModPo”)

Um dos cursos com melhor avaliação dentre os disponíveis no catálogo da Classcentral, o curso de Modern & Contemporary American Poetry da Universidade de Pennsylvania (conhecido como “ModPo” pelos alunos) não é só para os amantes da poesia. É também uma ótima maneira de ampliar seu vocabulário em inglês e seu entendimento textual nessa língua, por meio de obras consagradas da poesia do último século, desde Walt Whitman até os poetas beat, como Allen Ginsburg. E o curso inclui provas e trabalhos para garantir seu aprendizado.

The Engineering of Structures Around Us

Um curso da Dartmouth de engenharia para não-engenheiros (embora engenheiros também sejam benvindos). Chamado de “A Engenharia das Estruturas ao Redor de Nós”, ele usa objetos familiares (desde estruturas naturais e prédios até móveis e objetos) para explicar princípios básicos da engenharia, tais como: como cordas e cabos resistem a tensão, como colunas e arcos sustentam estruturas, e como paredes fazem casas parar em pé. Ideal para quem já se arriscou sem sucesso em áreas como marcenaria.

Global History of Capitalism

Para os amantes de História, esse curso de Princeton pode ser uma boa escolha. Ele explora a história do capitalismo acima de narrativas simplistas que exageram a prosperidade que ele proporciona ou distorcem seus lados mais obscuros. O curso aborda temas como a relação do capitalismo com globalização, por que alguns países se desenvolvem e outros não, e se há uma tensão inerente entre o capitalismo e temas como meio ambiente e democracia representativa.

Cursos online de Dartmouth que você pode fazer de graça



A Universidade Dartmouth é uma das menores das que compõem a Ivy League. No entanto, não fica devendo em nada a outras instituições do grupo quanto a excelência acadêmica. E também não fica atrás delas em termos de sua oferta de cursos online gratuitos.

Por meio da plataforma edX, é possível acessar uma série de cursos da universidade de graça. Também é possível acessá-los por meio do site da própria universidade, mas vale notar que nem todos os cursos disposníveis lá estão atualizados. Há opções focadas em Marketing e Ciência da Computação, a maior parte delas voltadas para pessoas que não têm conhecimento prévio sobre esses temas. Confira nossas sugestões:

Um curso ideal para qualquer pessoa que já trabalhou (ou pretende trabalhar) na área de vendas. Ele aborda temas tais como previsão de demandas, gestão de estoque e decisões de precificação. Com quatro semanas de duração, exigindo 3 a 5 horas de dedicação por semana, o curso é ministrado em inglês, com legendas na mesma língua.

Para quem já cansou de usar o Windows e quer passar para um sistema operacional aberto, esse curso pode ser muito interessante. Ele oferece uma introdução ao Linux por meio do uso da linha de comando para gerenciar arquivos e gerenciar a memória e as processos rodando no sistema. Ministrado em inglês, com legendas em inglês, e sete semanas de duração.

Cursos gratuitos online de Oxford e Cambridge

As melhores universidades da Inglaterra (e duas das melhores do mundo) também oferecem alguns cursos online de graça. No entanto, elas ainda têm uma oferta bem menor do que as instituições dos Estados Unidos.

Alguns cursos online oferecidos pela Universidade de Cambridge podem ser acessados por meio deste link. Eles são oferecidos por meio da plataforma FutureLearn, e estão em inglês, com legendas na mesma língua.

A Universidade de Oxford, por sua vez, usa a plataforma edX para seus cursos online gratuitos. Mas, por enquanto, há apenas uma opção de curso oferecido pela instituição. Trata-se de “From Poverty to Prosperity: Understanding Economic Development”, um curso sobre os caminhos para o desenvolvimento econômico.

Cursos online de graça do Imperial College London

O Imperial College London é uma das universidades que mais vem se destacando nas pesquisas sobre o COVID-19 e seus efeitos na nossa sociedade. Também é uma das melhores universidades do Reino Unido, e oferece uma série de cursos online gratuitos sobre diversos temas.

Eles são ministrados por meio da plataforma ImperialX, a página da universidade na edX. Todos eles são em inglês e têm legenda na mesma língua, o que pode ser útil para quem quer treinar o idioma enquanto aprende sobre um novo tema. Confira a seguir alguns dos nossos favoritos:

Criatividade é algo que pode beneficiar pessoas de todas as idades e áreas de atuação. Desenvolvê-la, no entanto, nem sempre é algo que sabemos fazer. É nesse sentido que o curso online gratuito do Imperial College London pode ajudar. Ele ajuda a desenvolver técnicas que promovem a criatividade e ajudam a trazer soluções inovadoras para qualquer situação.

Ideal para quem tem uma pequena ou micro-empresa e se vê numa situação em que precisa gerenciar a contabilidade de seu negócio, mas não tem conhecimento prévio do assunto. O curso online gratuito apresenta os pontos básicos da contabilidade, como declaração de renda, balanço patrimonial e demonstração de fluxo de caixa. Também pode ser um curso interessante para quem quer fazer um MBA mas precisa refinar suas habilidades de contabilidade.