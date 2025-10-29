Quer abrir um negócio? Veja por onde começar

Abrir um negócio é o desejo de muitos brasileiros. Segundo dados do Sebrae, mais de 60% dos jovens até 30 anos sonham em ter o próprio negócio. No entanto, muitos descobrem, na prática, que ter uma boa ideia não é suficiente para manter uma empresa de pé. É nesse ponto que a formação em administração faz toda a diferença.

A graduação em administração oferece ferramentas essenciais para quem deseja empreender com sucesso. Ela prepara o estudante para gerir recursos, pessoas e processos com eficiência, além de oferecer uma visão ampla sobre o funcionamento do mercado, finanças, marketing e inovação — pilares indispensáveis para quem quer empreender de forma sólida e sustentável.

Passo 1: defina sua ideia e público-alvo

Antes de abrir um negócio, é fundamental ter clareza sobre o que você quer oferecer e para quem. Desenvolva uma proposta de valor única que resolva um problema real do seu público-alvo. Essa definição ajudará a direcionar todas as etapas seguintes do seu empreendimento.

Passo 2: elabore um plano de negócios

Um plano de negócios bem estruturado é essencial para guiar o crescimento da empresa e atrair investidores. Ele deve incluir:

Análise de mercado: estudo do setor, concorrentes e tendências;

Estratégia de marketing: como atrair e reter clientes;

Plano financeiro: projeções de receitas, custos e lucros;

Estrutura organizacional: definição de funções e responsabilidades.

Segundo especialistas, um bom plano de negócios aumenta significativamente as chances de sucesso do empreendimento.

Passo 3: formalize o negócio

A formalização é crucial para operar legalmente e acessar benefícios como crédito, emissão de notas fiscais e participação em licitações. Os passos incluem:

Registro na Junta Comercial: obtenção do CNPJ;

Alvará de funcionamento: autorização da prefeitura local;

Licenças específicas: dependendo do ramo de atuação.

Contar com o auxílio de um contador é fundamental nesse processo.

Passo 4: busque recursos financeiros

Avalie quanto capital é necessário para iniciar e manter o negócio até que ele se torne lucrativo. As fontes de recursos podem incluir:

Investimento próprio: economias pessoais;

Empréstimos bancários: linhas de crédito específicas para empreendedores;

Investidores-anjo: pessoas dispostas a investir em troca de participação na empresa.

É importante ter um controle rigoroso do fluxo de caixa para evitar surpresas financeiras.

Passo 5: implemente e monitore

Com tudo pronto, é hora de colocar o plano em ação. Inicie as operações, mas sempre monitore os resultados e esteja disposto a ajustar estratégias conforme necessário. A flexibilidade e a capacidade de adaptação são características essenciais para o sucesso a longo prazo.

O curso de administração proporciona uma formação abrangente que prepara o profissional para enfrentar os desafios do mundo dos negócios. Ele desenvolve habilidades em áreas como:

Gestão financeira: controle de custos, precificação e análise de investimentos;

Marketing estratégico: planejamento de campanhas e análise de mercado;

Gestão de pessoas: liderança, motivação e desenvolvimento de equipes;

Inovação e tecnologia: aplicação de ferramentas digitais e análise de dados.

Além disso, o curso proporciona uma visão sistêmica do mercado, permitindo ao empreendedor tomar decisões mais informadas e estratégicas.

Conheça a mais nova Graduação em Adm de SP

Estão abertas as inscrições para o processo de admissão da turma de 2026 da Graduação em Administração da Saint Paul. As candidaturas devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site oficial da Saint Paul.

O candidato precisa informar e-mail e número de celular ativos e escolher a forma de ingresso no momento da inscrição.

A taxa é de R$ 300, com isenção para quem já participou do programa NextGen, desde que tenha cumprido ao menos 16 horas de carga horária. O valor não é reembolsável.

Após a confirmação, o candidato receberá um link para envio dos documentos exigidos, do portfólio e do vídeo de apresentação, dentro do prazo definido no cronograma. Inscreva-se aqui.

Conheça a nova graduação em Administração da Saint Paul, que forma líderes preparados para o futuro dos negócios.