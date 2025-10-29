Administração: o curso mais “tradicional” ou o mais reinventado do século?

A graduação em administração tem suas raízes no final do século XIX, com a criação da Wharton School nos Estados Unidos em 1881. No Brasil, o ensino de administração iniciou-se em 1952, com a formação de bacharéis em administração. Desde então, o curso passou por diversas transformações, adaptando-se às mudanças econômicas, tecnológicas e sociais.

Nos últimos anos, a graduação em administração tem se reinventado para atender às novas demandas do mercado. A incorporação de disciplinas como inteligência artificial, análise de dados e sustentabilidade demonstra a capacidade do curso de se adaptar às tendências contemporâneas.

A graduação em administração oferece diversas vantagens que combinam tradição e inovação, tornando-a uma escolha estratégica para quem busca uma carreira sólida e em constante crescimento. Confira o que ela proporciona.

1. Formação multidisciplinar

O curso proporciona uma formação abrangente, abordando áreas como finanças, marketing, recursos humanos, logística e estratégia. Essa base sólida permite ao profissional atuar em diferentes setores e funções, adaptando-se às necessidades do mercado.

2. Desenvolvimento de habilidades de liderança

A administração enfatiza o desenvolvimento de competências como liderança, tomada de decisões e gestão de equipes. Essas habilidades são essenciais para quem almeja cargos de liderança e desejam influenciar positivamente as organizações.

3. Oportunidades de empreendedorismo

O curso prepara o aluno para identificar oportunidades de negócios, elaborar planos estratégicos e gerir recursos de forma eficiente. Essas competências são fundamentais para quem deseja empreender e inovar no mercado.

4. Empregabilidade e estabilidade

administradores são profissionais requisitados em diversos setores da economia, como indústria, comércio, serviços e setor público. A formação em administração oferece uma ampla gama de oportunidades de emprego, com salários atrativos e perspectivas de crescimento.

5. Preparação para cargos do futuro

A constante atualização do currículo do curso de administração prepara o aluno para enfrentar os desafios de um mercado em constante transformação. Disciplinas voltadas para inovação, tecnologia e sustentabilidade capacitam o profissional para assumir funções que ainda estão sendo moldadas.

Conheça a mais nova Graduação em Adm de SP

Estão abertas as inscrições para o processo de admissão da turma de 2026 da Graduação em Administração da Saint Paul. As candidaturas devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site oficial da Saint Paul.

O candidato precisa informar e-mail e número de celular ativos e escolher a forma de ingresso no momento da inscrição.

A taxa é de R$ 300, com isenção para quem já participou do programa NextGen, desde que tenha cumprido ao menos 16 horas de carga horária. O valor não é reembolsável.

Após a confirmação, o candidato receberá um link para envio dos documentos exigidos, do portfólio e do vídeo de apresentação, dentro do prazo definido no cronograma. Inscreva-se aqui.

Conheça a nova graduação em Administração da Saint Paul, que forma líderes preparados para o futuro dos negócios.