Quem disse isso em This is Us? It’s time to say goodbye

Já está com o coração partido também por saber que This is Us está acabando? Mas se acaso você for da turma que ainda não assistiu, nunca é tarde, e até me bate uma invejinha de você por ainda ter toda história pela frente.

Só pra lembrar um pouquinho…This is Us foi lançada em 2016 e desde então, em suas 6 temporadas, tem feito a gente chorar em quase todo episódio (sem exageros). A série conta a história da família Pearson: Rebecca, Jack, Kevin, Kate e Randall. Uma das coisas mais legais é que ela narra a história tratando de presente, passado e futuro, sempre fazendo conexões que são extremamente bem contadas. Você provavelmente vai se identificar com algo contado ou vivido pela família. Onde encontrar? Tem no Prime Video e também na Star+.

Mas nem tudo são lágrimas… em muitos momentos você também dá risada com situações vividas pelos personagens. Ao mesmo tempo, temas muito sérios são abordados de forma sensível, e sempre se pode aprender com eles.

Veja aqui um trailer da última temporada:

https://www.youtube.com/watch?v=hfu7vf8kvjA&ab_channel=TVPromos

Agora chegou a hora de praticar inglês, student! Esse é pra quem é fã, ou pelo menos assistiu algumas temporadas…Consegue adivinhar quem disse as seguintes frases?

“Sometimes we lose things. Things that we love. And it makes us feel sad. Really sad. And I know right now it feels like the worst thing in the world. But I promise you, you’re gonna find something else to love.” Who said it? “It’s family that makes me special. You four are what makes me great. And I’m sorry if I haven’t done a good job of showing you that enough.” Who said it? “But the truth is I’m strong. And the things that I have been through have made me tough as hell.” Who said it? “It’s so strange, isn’t it? How, just like that, a complete stranger can become such a big part of your story. It’s actually kind of terrifying, you know? How a single cross with one person you’ve never met can change everything.” Who said it? “It all just sort of fits somehow. And even if you don’t understand how yet, people will die in our lives, people that we love. In the future. Maybe tomorrow. Maybe years from now. I mean, it’s kind of beautiful, right? If you think about it, the fact that just because someone dies, just because you can’t see them or talk to them anymore, it doesn’t mean they’re not still in the painting. I think maybe that’s the point of the whole thing. There’s no dying. There’s no you or me or them. It’s just us.” Who said it? “I can’t go back to who I am before I met you.” Who said it?

Caso não tenha acertado nenhuma, don’t be sad! Com certeza você vai se sentir mais inspirado depois de ter lido os Pearson! E se não assiste ainda, vai querer assistir (in English).

Confira as respostas:

Jack. 2. Randall 3. Kate 4. Rebecca 5. Kevin 6. Beth

Faça também esse teste e veja quem você seria na família Pearson:

https://www.tvinsider.com/725384/which-pearson-are-you-from-this-is-us-quiz/

