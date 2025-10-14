Carreira

Que tipo de líder é você? Descubra como seu estilo impacta sua carreira

Entender seu estilo de liderança ajuda a inspirar pessoas, melhorar resultados e crescer com mais propósito na carreira

Group of people working out business plan in an office (Freepik)

Luana Cataldi
Assistente de SEO

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 18h01.

Liderar é mais do que dar ordens ou acompanhar metas, também é saber como suas atitudes influenciam o time e moldam o ambiente de trabalho. 

De acordo com a Harvard Division of Continuing Education, conhecer o próprio estilo de liderança é essencial para equilibrar empatia, estratégia e resultados.

Quais são os principais tipos de liderança

Cada líder tem um jeito próprio de conduzir pessoas, enquanto alguns priorizam metas, outros focam em relacionamento e propósito. Entender essas diferenças ajuda a identificar o estilo que mais combina com sua personalidade e com o contexto em que atua.

Abaixo, veja alguns tipos que podem estar conectados com o seu estilo.

1. Autocrática

Centraliza decisões e mantém controle total sobre o time. Funciona bem em momentos de crise ou alta pressão, mas pode reduzir a criatividade e a troca de ideias.

2. Burocrática

Baseia-se em regras claras e hierarquia. Garante estabilidade e previsibilidade, mas tende a desestimular a inovação quando aplicada de forma rígida.

3. Coaching

Foca no desenvolvimento individual. O líder atua como mentor, incentiva a comunicação e cria um ambiente de aprendizado contínuo.

4. Democrática

Valoriza a participação e o consenso. Estimula engajamento e senso de pertencimento, mas pode tornar decisões mais lentas.

5. Laissez-faire (ou sem intervenção)

Defende autonomia total da equipe, com pouca interferência direta. Funciona bem com profissionais experientes e autogerenciáveis, mas pode gerar desorganização se faltar acompanhamento.

6. Pacesetter (ou batedor de metas)

Lidera pelo exemplo e busca desempenho máximo. Inspira resultados rápidos, mas pode gerar pressão e desgaste no time se não houver equilíbrio.

7. Servidor

Coloca o bem-estar coletivo acima do individual. Valoriza empatia, escuta ativa e propósito, criando ambientes colaborativos e saudáveis.

8. Visionário

Motiva a equipe com uma visão de longo prazo. É estratégico, inspirador e voltado para inovação, embora possa negligenciar detalhes do dia a dia.

Como descobrir seu estilo de liderança

Identificar seu tipo de liderança começa com autoconhecimento. Observe como você reage em momentos de pressão, como conduz conversas difíceis e o que mais valoriza: resultados, relacionamentos ou propósito. 

Pedir feedback ao time e comparar percepções também é um passo importante para entender o impacto que você causa.

Além disso, é essencial lembrar que estilos não são fixos. Um bom líder adapta seu comportamento conforme o contexto, às vezes sendo mais diretivo, outras mais colaborativo. Encontrar esse equilíbrio é o que transforma gestão em inspiração e faz da liderança uma jornada de crescimento contínuo.

Liderança que inspira resultados

Transformar a forma de liderar não é apenas uma escolha, mas uma necessidade para quem busca crescer na carreira. 

A masterclass Liderança Transformadora oferece conteúdos aplicáveis, dinâmicas práticas e um ambiente rico em conexões.

Essa é a oportunidade de se preparar para um mercado em constante mudança, aprendendo com especialistas e empresas que já estão moldando o futuro do trabalho.

