Sete motivos pelos quais você deveria estudar sobre liderança

Aprender sobre liderança é uma forma de desenvolver habilidades essenciais, ampliar sua visão estratégica e preparar-se para novos desafios na carreira

Group of business workers smiling happy and confident. Working together with smile on face applauding one of them at the office (Freepik)

Luana Cataldi
Luana Cataldi

Assistente de SEO

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 18h07.

Segundo a Harvard Business School Online, estudar liderança vai muito além de aprender a comandar pessoas, trata-se de desbloquear o potencial dos outros e de si mesmo, criando ambientes onde equipes prosperam e resultados acontecem. 

Entender como liderar é uma vantagem competitiva em qualquer área, especialmente em tempos de mudanças rápidas e constantes.

Assumir um cargo de liderança exige novas perspectivas, responsabilidades e habilidades. Enquanto alguns aprendem apenas pela experiência, quem se prepara com antecedência tende a tomar decisões mais conscientes e impactantes. 

A seguir, veja sete motivos para investir no estudo da liderança.

1. Identificar seu estilo de liderança

Estudar liderança ajuda a reconhecer seus pontos fortes e áreas de melhoria. A autorreflexão é essencial para entender como você conduz, apoia e inspira sua equipe  e quais mudanças podem aprimorar sua forma de liderar.

2. Tomar decisões e liderar mudanças

Em um mundo em constante transformação, saber gerir mudanças é indispensável. O estudo da liderança ensina a unir estratégia e execução, permitindo que você conduza transições com segurança e clareza de propósito.

3. Usar poder e influência de forma positiva

Liderar também é inspirar comportamentos e gerar impacto sem recorrer à autoridade. Entender como funciona o poder nas relações de trabalho ajuda a desenvolver influência baseada em confiança e respeito, e não apenas em hierarquia.

4. Negociar com agilidade e gerar valor

Todo líder precisa negociar, seja com equipes, clientes ou parceiros. Aprender técnicas e dinâmicas de negociação torna as interações mais produtivas e fortalece relações de longo prazo.

5. Enfrentar dilemas éticos com segurança

Com a liderança vem a responsabilidade de equilibrar decisões éticas, legais e financeiras. Estudar o tema ajuda a desenvolver senso crítico e clareza para lidar com situações complexas, em que não há respostas óbvias.

6. Criar um ambiente para executar estratégias

Um bom líder remove barreiras, define prioridades e engaja o time na execução das estratégias. O aprendizado em liderança mostra como alinhar objetivos, medir resultados e transformar planos em ação.

7. Ampliar o alcance e o impacto da sua liderança

Estudar liderança não é apenas para quem está começando. Líderes experientes podem aprimorar a capacidade de gerenciar estruturas maiores, ampliar responsabilidades e expandir seu impacto dentro da organização.

Liderança que inspira resultados

Transformar a forma de liderar não é apenas uma escolha, mas uma necessidade para quem busca crescer na carreira. 

