Quatro sites que ajudam a visualizar dados de forma simples e prática

Ferramentas gratuitas que transformam informações em decisões mais estratégicas, mesmo para quem não é especialista

(izusek/Getty Images)

Luana Araujo
Redatora

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 11h17.

No marketing digital, tomar decisões com base em dados não precisa ser sinônimo de relatórios complexos ou planilhas cheias de fórmulas. Hoje, existem ferramentas acessíveis que ajudam a transformar números em visualizações fáceis de entender, facilitando desde o planejamento até a produção de conteúdo.

Esses recursos permitem identificar padrões, entender comportamentos e mapear o que funciona com mais clareza. E o melhor: funcionam mesmo para quem está começando ou não tem familiaridade com análises técnicas.

Abaixo, quatro ferramentas que tornam o uso de dados mais intuitivo na rotina de marketing.

Meta Business Suite

Para quem produz conteúdo no Instagram ou Facebook, a Meta oferece uma solução  de insights que mostra alcance, interações, crescimento de seguidores e desempenho por post. A é simples e entrega gráficos e comparações direto na plataforma.

YouTube Studio 

Para quem trabalha com vídeos, o YouTube Studio mostra dados importantes, como tempo de exibição, origem das visualizações e retenção média do público. Mesmo sem aprofundar muito, dá para entender o que engaja mais e o que pode ser ajustado.

Canva Graph Maker

Facilita a criação de gráficos simples e visuais a partir de dados brutos. Perfeito para quem precisa transformar informações de planilhas em conteúdos fáceis de interpretar, como comparações, percentuais e evolução de métricas.

Flourish

Permite criar visualizações de dados mais interativas e personalizadas. Mesmo com pouca experiência, é possível montar gráficos para relatórios, apresentações e painéis de redes sociais.

Analisar dados é mais sobre clareza do que sobre complexidade

Mais do que dominar ferramentas avançadas, entender o que os dados mostram e como isso impacta suas decisões já coloca sua marca em vantagem. 

Essas plataformas ajudam a simplificar esse processo e tornam o marketing mais baseado em evidência e menos em achismo.

Visualizar dados não é só para grandes equipes ou analistas técnicos. É uma etapa acessível e decisiva para quem quer comunicar melhor, planejar com mais precisão e crescer de forma consistente.

