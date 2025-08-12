Essas três formas de usar o Pinterest ajudam sua marca a ser descoberta por novos públicos

Pinterest: rede sociail teve pico de interações na quarentena (Pixabay/Mohamed Hassan/Divulgação)
Publicado em 12 de agosto de 2025 às 11h20.
Muito além de uma plataforma de inspiração, o Pinterest funciona como um buscador visual.
Isso faz dele um espaço poderoso para marcas que querem ser encontradas enquanto o público ainda está no modo de descoberta.
E diferente de redes como Instagram ou TikTok, onde o conteúdo perde força em poucos dias, no Pinterest os pins continuam sendo exibidos por semanas ou até meses, gerando retorno a longo prazo.
Abaixo, três formas de usar o Pinterest de forma estratégica.
As pessoas usam o Pinterest para buscar ideias de looks, decoração, eventos, receitas, viagens e muito mais.
Ao criar pins com imagens atraentes e descrições bem escritas, sua marca pode aparecer justamente no momento em que alguém está procurando o que você oferece.
Ao salvar um pin, o usuário está sinalizando que quer voltar àquela ideia no futuro. Isso significa que seu conteúdo pode permanecer na memória do consumidor até o momento da compra, mesmo que isso leve dias ou semanas.
No Pinterest, os conteúdos continuam sendo exibidos conforme as buscas acontecem, sem depender de frequência de postagem. Isso torna a plataforma ideal para marcas que querem manter presença constante com menos esforço diário.
O aplicativo ainda é pouco explorado por muitas marcas, o que pode ser uma vantagem para você
Com menos concorrência de conteúdo e uma dinâmica de entrega mais duradoura, o Pinterest é uma rede com potencial subestimado. Marcas que apostam nesse canal saem na frente ao ocupar espaços de busca visual com consistência, relevância e apelo estético.
Se o Instagram é a conversa do agora, o Pinterest é a ideia que se guarda para depois e estar presente nos dois momentos pode fazer toda a diferença na jornada de descoberta até a conversão.
Seja qual for o tamanho da empresa ou o estágio da sua carreira, acompanhar — e aplicar — as tendências do mercado pode ser o diferencial que o separa da concorrência.
