Essas três formas de usar o Pinterest ajudam sua marca a ser descoberta por novos públicos

Muito além de uma plataforma de inspiração, o Pinterest funciona como um buscador visual.

Isso faz dele um espaço poderoso para marcas que querem ser encontradas enquanto o público ainda está no modo de descoberta.

E diferente de redes como Instagram ou TikTok, onde o conteúdo perde força em poucos dias, no Pinterest os pins continuam sendo exibidos por semanas ou até meses, gerando retorno a longo prazo.

Abaixo, três formas de usar o Pinterest de forma estratégica.

Aparecer nas buscas de quem já está interessado

As pessoas usam o Pinterest para buscar ideias de looks, decoração, eventos, receitas, viagens e muito mais.

Ao criar pins com imagens atraentes e descrições bem escritas, sua marca pode aparecer justamente no momento em que alguém está procurando o que você oferece.

Ser lembrado no tempo certo

Ao salvar um pin, o usuário está sinalizando que quer voltar àquela ideia no futuro. Isso significa que seu conteúdo pode permanecer na memória do consumidor até o momento da compra, mesmo que isso leve dias ou semanas.

Construir uma vitrine digital que trabalha sozinha

No Pinterest, os conteúdos continuam sendo exibidos conforme as buscas acontecem, sem depender de frequência de postagem. Isso torna a plataforma ideal para marcas que querem manter presença constante com menos esforço diário.

Ainda há espaço para crescer com consistência no Pinterest

O aplicativo ainda é pouco explorado por muitas marcas, o que pode ser uma vantagem para você

Com menos concorrência de conteúdo e uma dinâmica de entrega mais duradoura, o Pinterest é uma rede com potencial subestimado. Marcas que apostam nesse canal saem na frente ao ocupar espaços de busca visual com consistência, relevância e apelo estético.

Se o Instagram é a conversa do agora, o Pinterest é a ideia que se guarda para depois e estar presente nos dois momentos pode fazer toda a diferença na jornada de descoberta até a conversão.

Destaque-se no mercado com estratégia e performance

Seja qual for o tamanho da empresa ou o estágio da sua carreira, acompanhar — e aplicar — as tendências do mercado pode ser o diferencial que o separa da concorrência.

