Qual é o estilo de gestão de Elon Musk — e o que funcionários do Twitter podem esperar do novo CEO

Depois de tuitar que o "pássaro estava livre" (o símbolo do Twitter é um pássaro azul), um dos primeiros atos de Musk no comando da rede social foi demitir o então presidente executivo, Parag Agrawal; o chefe financeiro, Ned Segal; e Vijaya Gadde, chefe do Departamento Jurídico, Políticas e Confiabilidade, que teve um papel importante no banimento do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, da rede social, em janeiro de 2021.

Mas, segundo uma reportagem do jornal The Washington Post, os cortes no Twitter só começaram. Segundo a publicação, Elon Musk teria dito a potenciais investidores que planeja demitir 75% dos cerca de 7,5 mil funcionários do Twitter, reduzindo a empresa para apenas 2 mil pessoas.

A informação foi desmentida pelo CEO da Tesla, na última quarta-feira, mas, fato é que, com demissões em massa ou não, os planos do excêntrico bilionário para a rede social vão remexer com a vida dos funcionários do Twitter.

Com uma meta ambiciosa de dobrar a receita da rede social em três anos, Musk defendeu abertamente o fim da moderação de conteúdos na plataforma, além de querer que a rede social se tornasse um "aplicativo de tudo" para o qual ele já tem até nome, "X", algo semelhante ao WeChat, bastante popular na China.

Autocrático e com acessos de raiva