Qual é a sua marca no mundo?

Com a pressão social por aprovação, todo mundo é igual, tentando ser diferente - e coloca em jogo o que o mercado chama de 'marca pessoal'

Nas redes sociais, filtros e Inteligência Artificial criam versões idealizadas de nós mesmos, borrando a fronteira entre identidade e imagem (SolStock/Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 20 de novembro de 2025 às 14h11.

Última atualização em 20 de novembro de 2025 às 14h12.

Por Renata Vegha, Estrategista de Carreira e Marca Pessoal e Fundadora da Farol RV

Todo mundo quer ser autêntico, mas será que estamos mesmo preparados para bancar a nossa autenticidade? Em um mundo que celebra a originalidade, nunca houve tanta gente parecida. A procura pela autenticidade está nos discursos, nos manuais de gestão e até nas entrevistas de emprego. Mas basta um olhar mais atento para perceber que a busca por ser “diferente” está produzindo pessoas cada vez mais iguais.

Nas redes sociais, esse paradoxo ganha forma: filtros e Inteligência Artificial criam versões idealizadas de nós mesmos, borrando a fronteira entre identidade e imagem. Segundo a Academia Americana de Cirurgia Facial, Plástica e Reconstrutiva, 55% dos cirurgiões faciais atenderam pacientes que queriam melhorar a aparência para aparecer em selfies. No Brasil, os dados ganham uma dimensão maior, uma vez que somos o país que mais realiza cirurgias plásticas no mundo. Vivemos, ouso dizer, uma era em que a distorção de imagem virou uma tentativa de solução para um problema de identidade.

Há uma dissonância entre o que se é, o que se acredita ser e o que os outros percebem. É justamente aí que entra o branding pessoal, uma prática que ajuda a reduzir essa distância e a responder a questão: qual é a sua marca no mundo?

Ser você mesmo é o trabalho mais estratégico que há

Em um processo de personal branding, são aplicadas pesquisas para avaliar a percepção sobre sua imagem e reputação. Ferramentas como o Brand You 360 e formulários específicos permitem comparar identidade e imagem, por meio de questionários respondidos por pessoas do seu convívio (colegas, lideranças e parceiros) que registram suas percepções sobre você. O alinhamento entre seus objetivos e a redução da dissonância entre quem você é e como é percebido é o que torna sua marca pessoal mais assertiva.

Talvez o baixo engajamento nas suas publicações nas redes sociais ou ver pessoas menos qualificadas que você estão sendo entrevistadas pelos jornais, leve você a culpar o algoritmo ou a mídia, como se fossem tiranos. Mas antes de apontar para fora, vale olhar estrategicamente para dentro, e trabalhar seu posicionamento de marca pessoal, para que ele reflita com precisão quem você é e como deseja ser percebido.

Sabe aquela sensação de que você tinha tudo para ter sido promovido e, no fim, o seu colega de trabalho é quem conseguiu o cargo? Muitas vezes, a gente acredita estar fazendo tudo certo, mas sente que “o universo não está ajudando”, quando, na verdade, o que existe é uma dissonância entre essência e posicionamento. Às vezes, o que falta não é visibilidade, mas estratégia: alguém que ajude a se posicionar de forma coerente e a sustentar essa coerência no longo prazo, inclusive quando vierem as críticas. E críticas sempre virão.

Em tempos de cultura do cancelamento, há quem fuja do confronto para manter uma imagem “chapa branca”. Mas qual é o sentido de só falar o que é consenso, de, com o perdão da expressão, “chutar cachorro morto”? A unanimidade é inimiga do posicionamento.

Às vezes, um hater é o melhor indicador de coerência, porque mostra que você está se colocando, assumindo um território, representando um grupo ou uma ideia. O papel da marca pessoal não é agradar a todos, mas ser fiel à própria verdade. Só é criticado quem desafia o status quo.

As pessoas mais interessantes que conheço têm em comum a capacidade de transformar críticas em aprendizado. Elas recebem feedbacks e fazem florescer algo novo, sem confundir o que fazem com o que são. Elas sabem que o valor está em quem você é, e não apenas no que entrega.

Ao mesmo tempo, autenticidade não é o velho “falem bem ou falem mal, mas falem de mim”. Não é rebeldia sem causa, nem coragem de vitrine. É integridade, é  agir de acordo com o que se acredita, mesmo quando ninguém aplaude. Em uma era em que parece que todo mundo está colocando melancia na cabeça para parecer diferente, ser autêntico, de verdade, é ter a coragem de bancar suas convicções ainda que isso incomode.

O personal branding, quando bem feito, cria um espelho mais nítido entre o que você é e o que o mundo vê, diminuindo a distância entre intenção e percepção. Porque, no fundo, somos animais sociais, e o produto entre o que somos e como somos percebidos é o que realmente define como o outro se relaciona conosco.

Quem sustenta o que é, aprende a resolver o que vier

Ao longo da minha trajetória, percebi que os líderes mais admirados e eficazes costumam ser também os mais polarizadores. Não porque buscam conflito, mas porque sabem exatamente o que defendem. E há algo em comum entre eles: a habilidade de resolver problemas. Segundo a pesquisa Global Talent Trends, do LinkedIn, a “capacidade de resolver problemas” segue entre as soft skills mais valorizadas no meio corporativo. Não é coincidência.

Resolver problemas exige coragem, qualidade que só existe em quem age com autenticidade. É o oposto da postura ensaiada: enquanto muitos gastam energia para parecer, o autêntico canaliza energia para fazer. E talvez seja por isso que os profissionais mais respeitados são aqueles que unem coerência e ação – gente que não apenas fala sobre propósito, mas o coloca para trabalhar.

Autenticidade não é uma performance, é uma competência. A resolução de problemas está no ponto de encontro entre o que se pensa, se diz e se faz. Em um mercado que recompensa quem se adapta, o diferencial real está em quem sustenta sua essência mesmo sob pressão, e entrega resultado a partir dela.

