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Protagonismo profissional: O que significa e por que é a chave do sucesso?

Entenda como alinhar sua trajetória aos seus valores pessoais e por que a autogestão se tornou a competência mais valiosa do mercado atual

Os colaboradores têm de assumir o protagonismo de suas carreiras para crescerem profissionalmente | Unsplash /

Os colaboradores têm de assumir o protagonismo de suas carreiras para crescerem profissionalmente | Unsplash /

Victoria Rodrigues
Victoria Rodrigues

Estagiária

Publicado em 25 de março de 2026 às 16h10.

Muito é falado em ter sucesso profissional, com cargos e salários altos, mas qual o verdadeiro significado de uma carreira bem-sucedida nos dias de hoje? A professora de psicologia Suzana da Rosa Tolfo, da Universidade Federal de Santa Catarina, aborda o assunto em seu estudo “A carreira profissional e seus movimentos”. 

A psicóloga destaca o protagonismo como fator principal para construir uma trajetória coerente com valores pessoais, mostrando como a ascensão que antes parecia linear e gradativa, hoje passa a ser uma questão pessoal de autogestão.

Evolução de carreira 

No contexto atual, o conceito de carreira sofreu uma  transformação. O estudo de Tolfo aponta que o protagonismo individual se tornou a peça central na gestão de carreira, substituindo o modelo tradicional de uma trajetória profissional planejada e dirigida pelas organizações. 

Antes, as empresas ofereciam uma estrada com um caminho claro de ascensão dentro da organização. O profissional, então, só precisava se dedicar, seguir as diretrizes e aguardar sua promoção.

Entretanto, com as mudanças tecnológicas, a globalização e a instabilidade do mercado de trabalho, esse modelo já não faz sentido. As empresas se tornaram  mais horizontais, as estruturas de cargos diminuíram e a estabilidade foi substituída pela empregabilidade. Ou seja, não há mais garantias de um futuro estável em uma única organização. 

A carreira agora é vista como um projeto pessoal, onde o indivíduo tem a responsabilidade de gerenciá-la de acordo com suas metas, valores e necessidades.

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 Gestão de carreira como responsabilidade pessoal

Uma vez que a carreira passou a ser uma questão pessoal, o profissional precisa desenvolver habilidades de autogestão, o que envolve três aspectos cruciais, segundo o estudo:

  1. Responsabilidade pela gestão da carreira: O profissional é o principal gestor de sua trajetória, o que exige dele a capacidade de autoavaliação constante. Isso significa ser capaz de identificar suas competências, refletir sobre seus comportamentos e definir metas claras para o futuro.

  2. Identidade profissional: Para planejar o futuro de maneira eficiente, é essencial que o profissional tenha um bom entendimento de si mesmo. Isso envolve um auto-diagnóstico honesto sobre suas habilidades, interesses e valores. Só assim é possível tomar decisões fundamentadas que se alinhem com sua verdadeira identidade profissional e com o que realmente deseja para sua vida.

  3. Empregabilidade: A empregabilidade é um dos pilares que sustentam esse novo modelo de carreira. O profissional protagonista sabe que sua permanência no mercado depende de sua capacidade de se manter competitivo, aprender continuamente e se adaptar às mudanças do mercado.

A carreira de sucesso é um reflexo de escolhas

Em tempos de constantes transformações, a carreira deixou de ser um caminho pré-definido pelas organizações e se tornou uma jornada pessoal, com base nas escolhas e ações do próprio profissional. 

O conceito tradicional de ascensão no trabalho, que antes era linear e garantido, cedeu lugar ao protagonismo individual. Agora, o profissional é o principal gestor de sua carreira e deve desenvolver habilidades para gerenciar sua trajetória de forma alinhada com seus valores e metas pessoais.

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