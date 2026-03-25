Inteligência Artificial

Tokens de IA: o novo benefício que pode transformar a contratação no Vale do Silício

A Nvidia propõe orçamentos simbólicos de tokens de IA como diferencial para atrair engenheiros

Da Redação
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Redação Exame

Publicado em 25 de março de 2026 às 16h17.

Última atualização em 25 de março de 2026 às 17h04.

O avanço da Inteligência Artificial (IA) tem trazido mudanças significativas em várias áreas, incluindo o mercado de trabalho. Uma novidade que está ganhando destaque no Vale do Silício é o uso de "tokens de IA" como benefício atrativo para engenheiros de tecnologia. 

O CEO da Nvidia, Jensen Huang, destacou a importância desse novo recurso para a contratação e a produtividade de profissionais da área.

Em um evento recente, Huang explicou que, além de um salário competitivo e participação acionária, as empresas de tecnologia estão começando a oferecer orçamentos simbólicos para tokens de IA, com a ideia de dar aos engenheiros mais liberdade para trabalhar com IA em seus projetos. 

Esses tokens são elementos essenciais para interações com IA, como processar solicitações ou criar textos. A quantidade de tokens oferecida a um engenheiro pode se tornar um ponto decisivo na hora de escolher uma vaga.

A importância dos tokens de IA para os engenheiros

Ao contrário do que muitos podem imaginar, esses tokens não são apenas uma moeda digital, mas um recurso valioso para o trabalho dos engenheiros. Quanto mais tokens um profissional tiver à disposição, mais ele pode explorar e aplicar a IA de maneiras inovadoras. 

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Com a escassez crescente desses tokens, a demanda por empresas que ofereçam orçamentos generosos têm se intensificado, tornando este um benefício indispensável no setor.

Os tokens permitem que os engenheiros desenvolvam soluções mais rápidas e eficazes, explorando o máximo das capacidades da IA. Em vez de limitar seu trabalho a ferramentas básicas, o profissional que tem acesso a um número maior de tokens pode experimentar novos caminhos, tornando-se mais produtivo e criativo. 

A transparência sobre a quantidade de tokens em uma oferta de emprego, portanto, se tornou uma maneira eficaz de avaliar as oportunidades oferecidas pelas empresas.

Com a crescente importância da IA, as empresas estão se adaptando para atrair os melhores talentos. O modelo proposto por Huang, que inclui a oferta de tokens de IA como parte do pacote de benefícios, pode ser uma tendência crescente, não só no Vale do Silício, mas em outras regiões que buscam se destacar na inovação tecnológica. 

A oferta desses tokens pode, portanto, se tornar um critério decisivo na hora de contratar, posicionando empresas que adotam essa prática à frente no competitivo mercado de trabalho tecnológico.

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