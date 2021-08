Este programa vai formar as novas líderes em inovação aberta no Brasil

Não é de hoje que conceitos como competitividade e centralização começaram a perder espaço para colaboração e horizontalidade no mundo corporativo. Além de mais alinhadas às necessidades da nova economia, elas se mostram essenciais para o bom desempenho das chamadas profissões do futuro.

Não à toa, “sistemas abertos” e que permitem o compartilhamento de informações, como o Open Finance (sistema financeiro aberto) ou o Open Innovation (sistema de inovação aberta), vêm ganhando destaque ao redor do mundo.

Criado pelo professor Henry Chesbrough, o Open Innovation é um sistema que tem como objetivo agilizar o processo de inovação dentro das empresas por meio da troca de conhecimento entre a companhia e seus steakholders. A ideia é que, ao romper as quatro paredes da empresa, a busca por soluções inovadoras beneficie tanto profissionais internos quanto externos.

A conexão de uma grande empresa com startups, por exemplo, agiliza o processo de levantar novas hipóteses e testar novas soluções dentro da companhia e, em contrapartida, dá a robustez que essas novas empresas precisam para crescer.

Foi pensando nisso que a Future Dojo, escola digital criada pela EXAME em parceria com a ACE, se juntou com a B2Mamy, empresa de educação e pesquisa especialista em solucionar os desafios de gap de gênero no ecossistema de inovação e tecnologia. Da parceria, nasceu o Women In Innovation (WIN), programa imersivo sobre o assunto só pra mulheres com o objetivo de formar as novas líderes em inovação aberta do Brasil.

“Mais do que ter a certificação em Open Innovation, este é um curso para reunir mulheres em um espaço seguro para que troquem suas experiências, desafios e aprendizados", explica Shayene Metri, head de produto da Future Dojo.

Para Dani Junco, CEO da B2Mamy, o curso também representa uma oportunidade de colaborar com a aceleração da carreira das participantes. "A especialização nessa nova profissão também catalisa a equidade de gênero em locais de liderança e protagonismo, já que os times de inovação desenham o futuro", diz.

Women in Innovation

Para guiar as alunas e formar a próxima geração líder em inovação aberta das empresas brasileiras, o WIN reuniu grandes executivas que são referência no tema. Amanda Graciano, head de startups cubo do Itaú; Olivia Meira, líder do lab de experimentação de tecnologias de risco do Grupo Boticário; e Carla Fontini, líder de Open Innovation na Danone Nutricia, são algumas delas.

Com duração de cinco semanas, o curso abrange as diversas frentes (práticas e teóricas) que compõem o universo da inovação aberta. Para isso, está dividido em nove aulas, todas ministradas por mulheres, com 2 horas de duração cada. São elas:

A Cultura de Open Innovation no Brasil;

Networking e Cross industry;

Governança e Cultura Organizacional na nova economia;

Role Play com Startups - Como realizar mentorias com Startups;

Como montar uma aceleradora interna - Acelerando e incubando;

Investimento - Como desenvolver a área de CVC;

Mindset Startup e o Intraempreendedorismo;

Branding Awareness, Cultura e comunicação externa;

Apresentando o modelo para decisores.

Além dos materiais complementares do curso, as alunas também terão acesso a um grupo exclusivo para a construção de networking e troca de experiências. Após o término do curso, todas as participantes que frequentarem pelo menos 75% das aulas receberão um certificado de participação emitido pela Future Dojo.

As matrículas começam no dia 26 de agosto, mas já é possível realizar uma pré-inscrição clicando aqui.