Programa oferece bolsas para mestrado na Alemanha em 2021

O Programa Helmut-Schmidt, criado pelo Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico (DAAD), oferece apoio para estudantes interessados em fazer mestrado em políticas públicas na Alemanha. São oito opções de cursos de mestrado na área e as inscrições devem ser feitas entre 1 de junho e 31 de julho.

Os cursos contemplados pela bolsa terão início em agosto ou setembro de 2021. De acordo com o DAAD, o objetivo do programa é “a formação de líderes e profissionais que, ao retornarem para seus países de origem, contribuam para o aperfeiçoamento democrático da gestão pública”.

As bolsas do programa Helmut-Schmidt são oferecidas desde 2009.

Quais os benefícios da bolsa

Como apoio financeiro oferecido pelo DAAD, os estudantes contam com auxílio mensal no valor de 850 euros, bem como seguro-saúde, passagens aéreas (de até €1.575) e subsídio para pesquisa. Segundo o documento de perguntas frequentes sobre o programa, também é possível obter um valor extra, caso o estudante leve consigo o cônjuge e/ou filhos.

Antes do início do mestrado em políticas públicas na Alemanha, todos os selecionados fazem um curso de alemão, com duração de seis meses, entre abril e setembro de 2020. Para saber mais sobre o programa do DAAD e se candidatar ao mestrado em políticas públicas na Alemanha, confira os detalhes para 2019.

Opções de mestrado em políticas públicas na Alemanha

A lista de programas ligados ao Helmut-Schmidt inclui oito cursos em universidades alemãs, ministrados em inglês ou alemão. Como regra geral, o DAAD exige que os jovens interessados candidatem-se diretamente a, no máximo, dois programas de interesse.

Como se candidatar

Para se candidatar ao mestrado em políticas públicas na Alemanha, o estudante precisa enviar o formulário de solicitação de bolsa do DAAD e realizar a application para sua universidade de interesse (por meio dos links acima). Vale lembrar que, para ser elegível à bolsa, é necessário ter graduação em áreas como Ciências Sociais, Direito, Política, Administração Pública ou áreas relacionadas.

Entre os documentos solicitados pelas instituições de ensino, estão itens como cartas de recomendação, histórico acadêmico, currículo e testes de proficiência (de inglês e, em alguns casos, de alemão). Mais informações podem ser vistas neste documento.

Para a candidatura à bolsa, também é exigida uma carta de motivação, assinada e datada, de no máximo duas páginas, detalhando os motivos acadêmicos, profissionais e pessoais pelos quais o candidato deseja a oportunidade. As inscrições vão de 1 de junho até 31 de julho.

Este artigo foi originalmente publicado pelo Estudar Fora, portal da Fundação Estudar.